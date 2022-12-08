【夫妻關係】夫婦結婚9年恩愛如初戀 每天堅持做一件事令愛情保鮮

▲ 夫婦靠每日做一件事令感情保鮮。

我有一個女性朋友，她與丈夫結婚9年，女的從事會計工作，男的是一位心理輔導員。他們現在有一個5歲的兒子。

早前相約他們晚飯就有以下這一幕:

丈夫問：「 你想食什麼?」

妻子答：「 不太敢吃， 最近肥了，手臂都肥了。亅

丈夫說：「 肥少少好看啊！」

然後兩人相視而笑。當下，我立即想到為何我要在此做「電燈膽」。他們的恩愛絕不是「曬命扮嘢」，絕對是人前人後都同樣一致。

有一天﹐我終於向他們請教到底如何可以將感情保鮮得如此好。他們跟我分享一個非常重要的秘訣:「你願不願意與另一半每日傾計30分鐘」。

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這個傾談是不看電視丶 手機、 不回覆電郵、亦暫時不理會孩子， 只是專心地兩個挨住對方傾下計。傾計內容可以是電影丶 日常生活，總之就是當日發生的事，盡可能用心傾聽， 如是者，這個習慣風雨地不改持續了9年。就算其中一方與朋友出外旅遊，他們都會在睡前傾半小時電話。總之是要花半小時好好分享今日發生的事。

事實上，婚姻出問題，大部分都是溝通出了問題，當我們停止說話丶停止表達，一切也就嚟完結不遠。每一天好好地與另一半溝通，但請記住溝通是一個雙向的過程，重點不在於你說了甚麼，而在於你聽到什麼。從今天開始，每日暫停30分鐘，而與你的另一半好好地傾計。

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