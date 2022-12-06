【高效學習】插班傳統名校4年躍升80名　中六生3大貼士學好英文備戰DSE

▲ 中六生Colman分享3大貼士學好英文。

Colman曾經在一間英文中學就讀半年，然後中途插班加入全港頂尖的傳統名校，當時算是罕有成功例子。他以前只是一名普普通通屬中下游的學生，在數學方面比較優異，但在語言能力方面稍遜。當然他在轉校時會面臨不少挑戰，因為老師和同學都對自己寄予極高期望，期望自己是最頂尖的高材生，會考獲第一或第二名。可是，當時仍在努力適應新環境的他，最終在第一次考試只考得120名的劣績，惹來老師的質疑。

他認為：「只要清楚自己在做甚麼，為自己訂立計劃，我不覺得我比任何人差。」他立志希望每年突破自己，逆境自強，同時又積極改善英文能力，在朋友介紹之下，認識英文導師Spencer Lam（Spencer Sir），在短短四個月內躍升50名，而他亦成功在每年排名上不斷進步，四年內跳升80名。

Colman亦分享以下3大貼士︰

1. 善用網上學習平台

在家學英文不同於在學校上課，不會一直有人在附近督促我們去學習。因此，自律便顯得相當重要。事實上，現在市面上已經有很多可以讓我們在家自學英文的平台。有自主學習的，也有互動學習的。Colman認為不同種類的自學平台各有優勢。

自主學習的平台可以讓我們隨時隨地的都能學習英文，成效全看我們有多努力。此外，不少自主學習的平台的設計都十分全面，不論底子如何，都能根據自己的能力選擇合適自己的練習和課程。

自主學習應用程式推介：

Duolingo

TEDICT

Memrise

互動學習的平台則更著重於訓練用家的口說能力，不少互動學習平台都會以1對1對話訓練作賣點。想要在家練習口說能力的你，就絕對不能錯過了！

互動學習平台推介：

HelloTalk

Preply

Lang-8

最新影片︰

2. 善用碎片時間

Colman明白每個人的生活都十分繁忙，即使是在家中，都仍然需要工作，未必有時間每天抽數小時靜下來只學英文，所以，Colman會建議大家多善用平日百忙裡的碎片時間。例如，大家可以在工作時播放一些抒情，能讓自己更專注工作的英文歌曲，一邊工作一邊培養自己的語感。除此之外，大家也可以在沖咖啡，收拾衣服這些時間，多看一兩個單詞。雖然看起來每次只做一點點並沒有什麼用處，但只要堅持，經過一段時間後，相信一定能看到自己在英文上的進步！

每天小任務包括︰

15分鐘造10句英文字

15分鐘閱讀1篇文章，再手寫5個重點

10分鐘寫1個作文大綱（作文過三關——即主題句+例子+作文必用句式）

3. 看影片輕鬆學英文

如果大家不想令學習英文這件事變得十分有壓力，不妨試試這一個方法。筆者尤其推薦大家使用YouTube這個平台。YouTube上有多不勝數的影片類型，單論學英文已經能找到專門教授文法、單詞、寫作、閱讀等範疇的影片。筆者認為最幫助到大家的，是相關IELTS的影片。相信大家都對IELTS這個考試都不陌生，它是全世界最具權威的英文考試。而在YouTube上，你能找到很多有關英文的免費資源。以speaking部分的影片為例，影片的細節程度甚至連4個分部（fluency, grammar, vocabulary, pronunciation）的分數都會清楚列出。有這麼多豐富的資源，在家學英文可以說是沒有難度！

對商科有興趣盼回饋社會

Colman表示自己將來對商業感興趣，疫情期間自學數學在商業的應用層面上例如數學模型，編程等，亦參加過不同的商業比賽和工作體驗。他喜歡商業數學模型的原因有第一、自己製作出自己的模型就像一門藝術給予自己一定的自由度。第二可以理性、有紀律地思考，不會受任何情緒影響商業決定。第三、因為要不停切合市場形勢，可以藉著不斷建立創新模型精益求精。在未來半年，他會專心備試應戰DSE，希望可以考入心儀的學科。

Colman希望可以分享自己的故事，藉此鼓勵成績一直處於停滯不前的學生，只要清楚自己的計劃，並自強不息力爭上游，就不用太介懷今天的失敗，無論處於甚麼學校、環境，都能夠展翅高飛。Colman亦希望可以將來多參與不同義工服務，回饋社會，例如參與香港教學及學術交流協會的義工活動。Colman說︰

不只問社會能給予我甚麼，我應問問自己——我能為社會貢獻甚麼。

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