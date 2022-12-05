【長期病治療】中大揭持續服降血壓藥　降低糖尿病晚期患者心腎併發症風險

▲ 中大揭持續服降血壓藥，降低糖尿病晚期患者心腎併發症風險。（中大提供）

香港中文大學研究顯示持續服用降血壓藥物，可以降低2型糖尿病晚期腎病患者出現心腎併發症的風險。結果已刊登於國際醫學期刊《刺針》旗下的《eClinicalMedicine》。

停用RASi類藥物增末期腎病、主要心血管事件及心臟衰竭風險

團隊早前發表的追蹤研究發現，每六名糖尿病患者中有一人出現腎功能急劇下降，有較高的風險發展為末期腎病。中大醫學院臨床藥理學和內分泌及糖尿科團隊分析了10,400 名，於2002 年至 2018 年期間，曾經接受 RASi 類降血壓藥物治療的患者數據。當中8,634名患者在進入晚期腎病階段6個月內，仍然持續服用RASi類降血壓藥物，其餘的1,766 人則停止了服用RASi類藥物。

結果發現，與持續服用RASi類藥物的患者相比，停止服用RASi 類藥物的患者患上末期腎病的風險增加30%，出現主要心血管事件的風險增加27%，患心臟衰竭的風險大幅增加85%，但全死因死亡率則無差異。

中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授兼研究第一作者楊愛民表示：「我們的研究與最近發表於《新英格蘭醫學雜誌》的臨床隨機對照試驗結果相近，該研究招募了411名糖尿病和非糖尿病的晚期腎病患者， 雖然兩組腎功能下降的速度差不多， 但是停止服用 RASi 類降血壓藥物的相對於沒有停藥的患者，有較多人出現末期腎病和心血管事件。」

研究顯示RASi類藥物增加高鉀血症的風險不明顯

研究團隊針對 583 名停用 RASi類藥物的患者和 3,817 名仍持續使用 RASi的晚期腎病患者的進一步分析顯示，兩組的高血鉀（大於5.5 mmol/L）累積風險在5年期間相似，而高鉀血症的風險僅在使用較高劑量的 RASi類藥物時才會明顯。

領導是次研究的中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君解釋說：「RASi 類降血壓藥物受制於種種原因，經常被禁止用於慢性腎病患者或需中途停藥。其實透過調節膳食中鉀的攝入量、定期監測腎功能及避免使用損害腎功能的藥物，許多慢性腎病患者可以繼續安全地服用RASi類藥物，受益於其保護作用。國際臨床指引亦建議，RASi類藥物可在定期監測腎功能和血鉀水平的情況下使用，特別是在開始服用的首兩至四週，RASi類藥物可按腎功能和血鉀水平作劑量調整，停藥則是最後的選擇。」

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥總結說：「研究支持糖尿病併晚期腎病患者可以繼續使用 RASi類降血壓藥物。RASi類藥物不僅可以保護腎臟，還可以保護其他心血管疾病。末期腎病可以通過控制包括低血糖、高血膽固醇、高血壓、過重及吸煙等多種危險因素來預防或延緩。」

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責任編輯：陳麗娜