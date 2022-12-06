【暗瘡護理】常OT易致荷爾蒙失調爆瘡　醫生教3方法揀痘痘貼

▲ 常OT易致荷爾蒙失調爆瘡，醫生教3方法揀痘痘貼。

都市人常OT捱夜，容易影響人體荷爾蒙導致暗瘡形成。坊間有售不同品牌的「痘痘貼」幫助解決暗瘡困擾，但有皮膚科醫生指出，痘痘貼並不是所有情況都適用。

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台灣皮膚科醫生陳昱璁在Facebook專頁發文，解釋抗痘神器「痘痘貼」的原理。醫生表示，痘痘貼是一種親水性創傷覆蓋材，算是一種人工皮，但更小、更薄，顏色較貼近膚色或透明。原理為將親水性敷料覆蓋於傷口上，形成一個小型密封環境，隔絕外界髒污、化妝用品污染或細菌感染；同時讓傷口處於濕潤並且角質軟化的狀態，運用敷料吸力將組織液吸吮出來，痘痘貼在這時會變白，促進皮膚組織癒合。

使用時機

陳醫生表示，並不是所有暗瘡都適用痘痘貼。痘痘貼主要適用於膿皰型痘（Pustule Acne），即可明顯看出痘痘表面有白色膿皰，或是膿皰剛破掉流出組織液；痘痘貼可以幫助這類暗瘡吸收傷口的組織液和膿液。當痘痘貼吸飽組織液時變成白色，就必須撕掉更換新的，直到組織液被吸乾淨，傷口開始癒合。整個過程通常需約1至2日。

另外，一些如深層悶痘、囊腫型青春痘，則不適合使用痘痘貼，因這只會將暗瘡悶住，無法達到預期治療效果。若情況更嚴重，臉部長滿暗瘡，甚至有發炎感染情形，此時使用痘痘貼完全不能解決根源問題。建議到皮膚科接受藥物治療，並瞭解清楚引起暗瘡的原因。

3方法揀選痘痘貼

由於市售痘痘貼有分為含藥和不含藥，前者可能會添加水楊酸（salicylic acid）或過氧化苯（benzoyl peroxide）等藥用成分，達到快速抑制細菌滋生，軟化角質的效果，但有機會使敏感肌膚脫皮、癢、痛。陳醫生教用3大標準，揀適合自己的「痘痘貼」：

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內容獲「陳昱璁皮膚科醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛