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【一夫多妻】靚仔網紅娶9妻享齊人之福　1年後4位要離婚竟與鄰居有關

親子 18:51 2022/12/05

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齊人之福唔易享呀！

去年巴西一名男子娶了9位妻子，享盡齊人之福，令不少男人羨慕不已，不過1年後，卻因為鄰居1個原因，令4妻主動提出離婚，而博愛的巴西靚仔網紅，更揚言：「我家的大床還需要人，不排除再娶妻。」

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綜合外媒報道，巴西靚仔男模烏索（Arthur O Urso），因在一年內成功減去28公斤，由肥仔變靚仔型男而爆紅，他提倡自由戀愛、抗議一夫一妻制，在得到老婆的同意下，另娶8位妻子，並於同日舉辦婚禮。由於巴西並非「一夫多妻制」的國家，就算進行了結婚儀式，也不獲當地政府承認，但烏索仍堅持「1夫9妻」的婚後同居生活，更表示會規劃「性愛時間表」，公平散播愛給每個老婆。

婚後1年，烏索坦承性愛變成「例行公事」，自己感受不到快樂，更自曝「婚變」，由於烏索的生活太開放，惹來鄰居不滿，有人以噴漆在牆上寫「滾開！魔鬼之家」，令烏索及多位妻子感到不安，並時常為此起爭執，最後4位太太決定與烏索離婚。

對於婚變，烏索坦言就是平靜地結束了，並指「每個人說出自己的感受，尊重每個人的自由戀愛，明白什麼時候該結束，沒有壓力、沒有僵局」。他笑言「我家的大床還需要人，不排除再娶妻。」

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責任編輯︰王明芳

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