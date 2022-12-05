【強制檢測】56處納強檢 涉將軍澳富康花園、半山區豫苑等【附名單】
社會 19:20 2022/12/05
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月29日至12月5日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月6日或12月7日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 鑽石山富山邨富信樓
- 大埔明雅苑明昌閣
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 薄扶林寶翠園 6 座
- 將軍澳富康花園 9 座
- 柴灣茵翠街 9 號悅翠苑
- 馬鞍山錦英苑錦佳閣
- 粉嶺榮輝中心 1 座
- 屯門富泰邨健泰樓
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 8 座
- 馬鞍山錦泰苑錦富閣
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 東涌逸東一邨善逸樓
- 觀塘雲漢邨漢松樓
- 葵涌新葵芳花園 C 座
- 薄扶林華富一邨華清樓
- 粉嶺祥華邨祥景樓
- 沙田愉翠苑愉善閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 6 座
- 馬鞍山馬鞍山中心 1 座
- 牛頭角樂華北邨信華樓
- 慈雲山慈愛苑愛富閣
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居 5 座
- 沙田沙田第一城 1 座
- 屯門海麗花園 2 座
- 半山區豫苑 1 座
- 青衣青俊苑俊軒閣
- 屯門兆康苑兆豪閣
- 屯門大興花園 2 期 3 座
- 深水埗南昌邨昌遜樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居 1 座
- 元朗蝶翠峰 1 座
- 半山區堅道 119-125 號金堅大廈
- 旺角界限街12號寶興大樓
- 北角和富中心 12A 座
- 沙田好運中心柏林閣
- 屯門雅都花園 3 座
- 坪洲金坪邨金坪樓
- 觀塘南康大廈 A 座
- 西營盤皇后大道西 419K 號博仕臺
- 屯門香港黃金海岸 19 座
- 西灣河鯉景灣觀景閣
- 灣仔堅尼地道 9M 號皇朝閣
- 香港仔香港仔中心港富閣
- 沙田新城市廣場蕙蘭閣
- 將軍澳和明苑和煦閣
- 牛池灣新麗花園 A 座
- 上水龍豐花園 B 座
- 馬鞍山翠擁華庭 9 座
- 青衣青怡花園 2 座
- 屯門景峰豪庭 1 座
- 北角柏蔚山 1 座
- 屯門邁亞美海灣 3 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 筲箕灣愛東邨愛旭樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
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記者：黃穎津