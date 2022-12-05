【強制檢測】56處納強檢　涉薄扶林寶翠園、北角柏蔚山、沙田第一城、將軍澳富康花園、屯門邁亞美海灣等【附名單】

▲ 56處納強檢，涉將軍澳富康花園、半山區豫苑等。（陳國峰攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月29日至12月5日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月6日或12月7日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

鑽石山富山邨富信樓

大埔明雅苑明昌閣

元朗洪福邨洪盛樓

薄扶林寶翠園 6 座

將軍澳富康花園 9 座

柴灣茵翠街 9 號悅翠苑

馬鞍山錦英苑錦佳閣

粉嶺榮輝中心 1 座

屯門富泰邨健泰樓

九龍灣彩興苑彩薈閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 8 座

馬鞍山錦泰苑錦富閣

屯門兆麟苑耀麟閣

東涌逸東一邨善逸樓

觀塘雲漢邨漢松樓

葵涌新葵芳花園 C 座

薄扶林華富一邨華清樓

粉嶺祥華邨祥景樓

沙田愉翠苑愉善閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 6 座

馬鞍山馬鞍山中心 1 座

牛頭角樂華北邨信華樓

慈雲山慈愛苑愛富閣

天水圍嘉湖山莊賞湖居 5 座

沙田沙田第一城 1 座

屯門海麗花園 2 座

半山區豫苑 1 座

青衣青俊苑俊軒閣

屯門兆康苑兆豪閣

屯門大興花園 2 期 3 座

深水埗南昌邨昌遜樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居 1 座

元朗蝶翠峰 1 座

半山區堅道 119-125 號金堅大廈

旺角界限街12號寶興大樓

北角和富中心 12A 座

沙田好運中心柏林閣

屯門雅都花園 3 座

坪洲金坪邨金坪樓

觀塘南康大廈 A 座

西營盤皇后大道西 419K 號博仕臺

屯門香港黃金海岸 19 座

西灣河鯉景灣觀景閣

灣仔堅尼地道 9M 號皇朝閣

香港仔香港仔中心港富閣

沙田新城市廣場蕙蘭閣

將軍澳和明苑和煦閣

牛池灣新麗花園 A 座

上水龍豐花園 B 座

馬鞍山翠擁華庭 9 座

青衣青怡花園 2 座

屯門景峰豪庭 1 座

北角柏蔚山 1 座

屯門邁亞美海灣 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

筲箕灣愛東邨愛旭樓

天水圍天悅邨悅富樓

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記者：黃穎津