【快速測試】檢測商推「3合1」流感新冠快測包　冀分流患者減醫療負擔

▲ 招彥燾表示︰「未來冬季大流行，流感加新冠夾擊將會常規化。」（陳國峰攝）

本港昨日（5日）新增9,508宗確診，其中輸入個案佔665宗，另增20名染疫者離世。不少專家均預料今年冬季將受到新冠及流感病毒「夾擊」，如長期病患同時感染2種病毒，死亡率可高出6倍。相達生物科技推出「三聯檢」快測包，一次「撩鼻」可同時檢測新冠、甲型及乙型流感3種病毒，以期盡早分流患者接受合適治療。

相達生物科技董事長招彥燾指，新冠疫情期間市民長期佩戴口罩，以致流感病毒一度「消失」，令免疫系統對流感病毒的抵抗力大幅下降，待各地防疫政策鬆綁之時，冬季或將面臨新冠與流感病毒夾擊，故從1年多前起，相達便已計劃研發可同時驗出多種病毒的快速抗原測試套裝，以期盡早做到分流，讓不同患者接受合適治療。

這種「三聯檢」快測包用法與市面上流行的快測包用法相似，需將採樣棒伸入鼻腔採樣，但其檢測棒除設有新冠病毒檢測外，同時亦可測試甲型及乙型流感。用家使用同一試劑，便能檢測3種病毒，10至15分鐘便可得出結果，其準確度可達99%。

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雖新推出的「三聯檢」快測包售價比同品牌的新冠快測包貴1倍，每盒售價60元，但招彥燾稱，目前若要檢測流感病毒，市民一般要先到醫院或診所求醫，往往涉及數百元診金。而現時因所有同類快測包都未獲國際認證，故仍未大規模生產，每月料有200萬套於官網及屈臣氏發售。

相達下一步將研究推出「四聯檢」或「五聯檢」快測包，加入合胞病毒（RSV）及腺病毒（ADV）檢測，料將於1年後面世。「未來冬季大流行，流感加新冠夾擊將會常規化。」招彥燾表示︰「快測將會是支撑復常嘅手段，方便嘅測試與精準治療配合，相信可驗多種病毒的快測包，亦將取代單一的新冠快測包。」

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記者：黃穎津