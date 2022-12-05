【千億財赤】陳茂波兩度呼籲大眾放心　稱政府有責任穩經濟

▲ 陳茂波稱，政府有責任穩經濟 （資料圖片）

本年度政府收入較預期差，料錄得千億赤字，財政司司長陳茂波再回應財政狀況，兩度呼籲大眾放心，認為政府有責任穩定經濟。對於聯匯制度，則認為港府有良好的金融監察機制。

陳茂波今日（5日）早上在立法會一個委員會就財政狀況作出簡報，他表示，本個財政年度的財政狀況較預期差，估計會出現高達1000億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備會進一步下降至約8千億元水平。

下午陳出席活動時再度回應千億財赤，呼籲大眾放心。他直言「我們不會在這個時候依然守住個錢包，賺錢亦是拿來用的，環境不好的時候依然退縮，其實並不聰明。」

他強調，經濟環境低迷時，政府更要扮演特別角色，他稱「環境不好時，市民、中小企業壓力大，私人消費同投資可能會收縮，如果政府在這個時候都縮，整個經濟都會縮得很快。」

至於聯繫匯率方面，陳茂波再次呼籲大眾放心，他表示，政府有24小時天全候跨市場監察港股及港匯情況，一旦有任何風險，會有一個預警機制。又稱「金融安全穩定，看不到有奇奇怪怪的情況。」

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責任編輯：趙居逸