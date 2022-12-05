【立法會】多名議員不滿法例仍有殖民地時代字眼　林定國︰已就7條法例已完成法律適應化工作

▲ 林定國表示，至今共檢視76條法例或附屬法例，當中7條已完成法律適應化工作。（資料圖片）

立法會司法及法律事務委員會今日開會，律政司司長林定國表示，至今共檢視76條法例或附屬法例，當中7條已完成法律適應化工作。不過，多名議員不滿，本港目前有多條文，仍包含殖民地時代用字，質疑相關工作進度太慢。

身兼法律改革委員會主席的林定國，今日在會上交代就香港成文法作系統性檢討的工作進展，當中7條已完成適應化修改，或以其他方式圓滿處理問題；有2條法例的立法程序會在今年內展開，包括涉及修訂《生死登記條例》。

他又透露，有7條法例或附屬法例中有待處理的條文，全部或部分擬於實施《基本法》第23條的工作中作出適應化修改；有14條法例或附屬法例的相關條文，預期很可能會納入日後相關立法或修訂條例草案中。

會議期間，本身是港區全國人大代表的選委界議員陳曼琪表示，法律適應化工作不單要「去殖民化」，亦要尊重國家《憲法》，但她舉例批評，《刑事罪行條例》中的「襲擊女皇」罪並不適合。

林定國回應指，相關條文涉及23條立法工作，屆時會一併處理，會向保安局反映相關意見；又強調當局會採取「先易後難」方式，推動法律適應化工作。

律師會前會長、法律界立法會議員林新強亦不滿，本港法律條文仍出現殖民時代的用字，例如《高等法院條例》仍包含「總督」、「英皇制誥」等字眼，形容是「好肉酸」。基本法委員會委員、經民聯議員梁美芬更形容，若不熟悉普通法的市民閱覽相關條文，「望多幾次會入嗮腦」，會誤以為香港仍未回歸中國。

林定國回應指，香港法例第1章（《釋義及通則條例》）有處理相關問題，又強調政府會加強相關宣講工作。

他又坦言，法改會是扮演協助角色，主要是由決策局主導，若涉及政策性的改變，亦要取決於相關政策局。

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責任編輯：關景騰