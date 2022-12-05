【永遠懷念】大坑舞火龍承傳人陳德輝昨日離世　楊潤雄讚揚他弘揚中國傳統文化

▲ 大坑舞火龍承傳人陳德輝昨日離世，楊潤雄讚揚他弘揚中國傳統文化。（大坑火龍文化館圖片）

大坑舞火龍承傳人及總指揮陳德輝昨日（4日）疑因心臟問題離世。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）對國家級非物質文化遺產大坑舞火龍傳承人陳德輝逝世表示哀悼和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。

楊潤雄表示，陳德輝作為國家級非物質文化遺產大坑舞火龍傳承人及舞火龍總指揮，多年來積極帶領舞火龍活動，讓許多年輕一代認識這項珍貴的非物質文化遺產，成功讓中國傳統文化得以薪火相傳並發揚光大。

我們對他的離世深感難過，並會永遠懷念他。

大坑火龍文化館在社交平台發文表示，陳德輝於大坑出生，一生致力於弘揚大坑中秋火龍，從15歲起參與舞火龍，21歲加入青年委員會，23歲成為總指揮，至今五十餘年，引領大坑火龍的演變足跡，願英氣長存。

大坑舞火龍的習俗已有超過100年的歷史，於2011年被列為第三批國家級非物質文化遺產。

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責任編輯：李榮忠