【港將出戰】4港將周三出戰浪琴國際騎師錦標賽　香港冠軍騎師對陣全球最佳騎師

▲ 馬會行政總裁應家柏(右五)、馬會賽馬事務執行總監夏定安(右六)與一眾參與浪琴國際騎師錦標賽的騎師，在香港故宮文化博物館合照。 （賽馬會圖片）

馬壇盛事「2022年浪琴香港國際賽事」將於周日（11日）在沙田馬場舉行，前奏賽浪琴國際騎師錦標賽，將於周三（7日）晚率先在跑馬地馬場開跑，12位來自全球的星級騎師將會同場競賽。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽，4場騎師錦標賽的賽事總獎金合共高達694.2萬港元，參賽騎師來自澳洲、英國、法國、日本與紐西蘭，包括榮膺2022年浪琴全球最佳騎師的麥道朗、三度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅，以及澳洲賽馬史上最成功的女騎師賈傑美，本地代表則有五屆香港冠軍騎師潘頓與本地培訓騎師何澤堯。

馬會行政總裁應家柏今日傍晚，與其中9名出戰騎師出席在香港故宮舉行的記者招待會，應家柏表示，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事，並有近80個海外媒體轉播賽事，認為這是宣傳香港的好機會，許多海外人員對賽事的整體籌辦好評連連。

應家柏又指，馬會一貫堅守原則，確保舉行賽事不會對公眾健康構成威脅。海外馬主、練馬師、騎師在抵港首3天均須受「賽馬氣泡」規限，須在酒店或指定的地點用餐，期間亦須分組進餐，而假如其中有確診個案，即會安排有關人員接受隔離。

榮膺2022年浪琴全球最佳騎師的麥道朗，今年佳績勢頭正盛，已勝出14場一級賽，他表示很高興今年能夥拍「愛禮物」這匹良駒摘下多場一級賽勝仗。榮幸能再次來港參與國際騎師錦標賽，期待周三與一眾世界好手同場較量。

國際騎事錦標賽合共設有4關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬12分，亞軍6分，季軍4分。

每位騎師的最終名次，將按他們在4關賽事中所取得的累積分數而定。累積分數最高的騎師，將摘下浪琴國際騎師錦標賽冠軍。總成績位列前3名的騎師可額外獲得合共80萬港元獎金，其中冠軍獲50萬港元，亞軍20萬港元，季軍10萬港元。

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責任編輯：陳梓蔚