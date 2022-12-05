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【江澤民病逝】港鐵明日車站大堂顯示屏發放悼念訊息　全日停止播放節日音樂

社會 22:32 2022/12/05

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港鐵明日車站大堂顯示屏發放悼念訊息，港鐵商場全日停止播放節日音樂。（資料圖片）

前國家主席江澤民追悼大會將於明日（6日）上午10時在北京人民大會堂舉行，港鐵宣布，在明早追悼大會進行期間，在港鐵車站大堂的電子顯示屏發放悼念訊息，個別港鐵商場會直播明日舉行的追悼大會，而其他港鐵商場則會在追悼大會默哀儀式期間關掉主要電視及屏幕。

港鐵表示，為表示對已故前國家主席江澤民的敬意，所有在港鐵公司建築物的國旗、區旗及港鐵公司旗幟於明日繼續下半旗誌哀。明天全日亦會關掉所有港鐵商場及港鐵管理的辦公室的節日燈飾及停止播放節日音樂。

另外，公司將安排港鐵辦公大樓直播明日的追悼大會，供員工收看。在追悼大會的默哀儀式期間，港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培將會帶領管理層默哀3分鐘，在辦公室工作的港鐵後勤員工亦可以參與悼念。

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責任編輯：李榮忠

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