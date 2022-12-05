【新冠疫苗】港大參與研發噴鼻式疫苗　今獲國家藥品監管局准緊急使用

▲ 港大參與研發噴鼻式疫苗，今獲國家藥品監管局准緊急使用

獲港府資助2,000萬予港大醫學院微生物學系與廈門大學和北京萬泰生物研發的噴鼻式疫苗，今（5日）已獲中國國家藥品監督管理局批准緊急使用。萬泰生物表示，每人只需接種一劑，目標在未來6個月內生產2億劑；港大表示，尚待港府批准在港使用。

港大表示，該疫苗已在內地、香港及東南亞等海外地區獨立進行三期臨床試驗，結果發現曾接種滅活疫苗的市民，接種該噴鼻式疫苗後，對付Omicron變種病毒可產生逾8成保護力；對未曾打針的市民亦有55%有效性。



萬泰生物亦在公告中指，該款疫苗已在南非、菲律賓、哥倫比亞、越南展開第3期臨床試驗，顯示不論對有沒有免疫史的市民均可產生基礎免疫及加強免疫，對60歲以上人士的保護效力不弱於18至59歲人士。

參與研究的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，注射式疫苗可令血液產生中和抗體及T淋巴細胞反應，從而作出免疫反應，而噴鼻式疫苗則不能，但可以阻止病毒進入鼻腔和咽喉粘膜。

港大微生物學系團隊另一成員陳鴻霖補充，噴鼻式疫苗並不需使用吸入器，而是使用注射器注射入鼻腔；又指該款疫苗對於兒童等害怕打針的人而言，比較容易接受，優先接種人士或包括長者及有基礎疾病的高危群組。

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記者：鄧凱文