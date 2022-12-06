【搶人才】養和首辦中學生講座　名醫失敗經歷勉學子讀醫最重要「有心」

▲ 養和醫院近日舉辦「我要做醫生」講座，陳煥堂（左二）向中學生分享當年未獲醫科取錄的失敗經歷。（養和醫院提供圖片）

養和醫院近日首度舉辦兩場公開講座，鼓勵中學生做醫生或報讀醫療相關學科，身兼養和醫院副院長及婦產科專科醫生的陳煥堂，分享自己及兒子最初未獲醫科取錄的失敗經歷，勉勵中學生遇到失敗也有機會偱其他途徑讀醫，最重要「有心」。兩場講座吸引約450名中學生及公眾人士參與，有應屆中六生受醫生分享激勵，計劃在大學聯招（JUPAS）報讀醫護相關學科。

陳煥堂：可循不同途徑 入醫學院

大學聯招明日（7日）截止報名，養和兩場講座分別於上月19日及12月3日舉行，由4名養和醫院副院長分享讀醫及行醫心路歷程，盼藉此啟發年輕人更深入認識醫科及醫療科學相關科目，幫助學生選科。

陳煥堂分享當年報醫科失敗經歷，自己讀中七那年剛成為學校寄宿生，忙着跟朋友玩、「偷雞食宵夜」等，加上頻繁參加課外活動，讀書「唔夠用力」，結果高考成績「3科合格」，未獲醫科錄取，只能入讀科學系；此後他休學工作1年再重讀，終如願考入香港大學醫科。

陳煥堂笑言虎父無犬子，形容兒子跟他一樣很懶，大學入讀科學系後才萌生讀醫念頭，惟大學成績未符轉系要求，惟有在大學畢業後再努力以碩士優秀成績入讀醫科，現正在公立醫院服務。陳煥堂認為報讀醫科最重要是「要有心先」：「唔係一個做醫生去賺錢嘅『心』，而係做醫生點樣做好份工作、點去服務其他人。」除非學生已經「擺足100%力都力不從心」，否則「有心有力」便會成功，勉勵學子面對失敗也不要立即放棄，有機會再循不同途徑入醫學院。

除不怕失敗，被冠為婦產科「名醫」的陳煥堂亦說，他於1975年港大畢業時，醫院尚未有電腦掃描及超音波儀器等設備，形容做醫生「永遠都要學習」。此外，隨着社會進步，社會對醫生期望提高，病人知情權亦遠高於70年代，令醫生工序更繁複，現在向病人講解手術同意書，動輒需要半小時，以往則只需30秒便完成；加上現在年輕醫生講求work-life balance，也令醫生人手壓力大增。

學生受激勵 願付出努力嘗試

兩場講座吸引約450人親身或網上參加，包括來自約70間中學的高中生，涉及男拔、女拔及港華等。中五生溫曉峰說，聽到陳醫生分享的失敗經歷，加上現時醫科生的取錄條件比過往容易得多，促使他願意付出更多努力嘗試入讀醫療科目。中六生古巧欣則說，學習到失敗挫折無可避免，仍要保持服務他人的初心，計劃在聯招首選護理系。

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記者：馮琪雅