【產後抑鬱】10個孕婦1個會出現產後抑鬱 林志玲靠丈夫陪伴走出低潮

▲ 大概1/10的孕婦產後會出現產後抑鬱的現象。

台灣名模林志玲早前出席台灣活動，分享她今年初誕下一子，因身體未能恢復而情緒低落，之後一度患有產後抑鬱症，幸好得到丈夫支持陪伴，終能走出低潮期。產後抑鬱症是一種常見的精神疾病，大概1/10的孕婦產後會出現產後抑鬱的現象！

產後抑鬱症和一般抑鬱症的病徵非常相似，例如哭泣、感覺疲乏、對事物失去興趣、自責內疚、感到無助或絕望、失眠和體重下降，最大的分別便是產後抑鬱症大多數發生於嬰兒出生後一個月內。要知道產婦是承受着很大的壓力，例如睡眠不足、角色轉換成母親、體內荷爾蒙變化、餵哺母乳、照顧剛出生的嬰兒，這一切都是產婦所要面對的壓力。

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假如有以下的風險因素，患上產後抑鬱症的機會便會提升：之前有抑鬱症的紀錄、產前抑鬱症、早產嬰兒、初生嬰兒出世後有併發症、面對巨大的生活壓力、夫妻不和、缺乏家人支援、童年創傷、低自信等。產後抑鬱症值得高度關注，它能令產婦連照顧自己都感到非常吃力，當要她們同時照顧初生的嬰兒便是百上加斤。

病發的時候，產婦或許想與初生嬰兒分離，此外自殺念頭也是抑鬱症其中的一種病徵，假如患上產後抑鬱症的產婦情況惡化，除了可能產生自殺念頭，還有機會出現傷害初生嬰兒的想法或行為。換言之，當家人發現產婦出現哭哭啼啼、自殺念頭或傷害初生嬰兒的想法，這些都是產後抑鬱症的警號，應及早接受治療。

產後抑鬱症的治療方法包括心理治療和藥物治療，有別於一般抑鬱症，產後抑鬱症患者通常病發時正在餵哺母乳，由於藥物有機會經母乳傳送到初生嬰兒身上，當選擇抗抑鬱藥的時候便要比較小心，換句話說，部份產後抑鬱症患者會首先選用心理治療，如果效果未如理想，才考慮用藥物治療。

病向淺中醫，如果產婦懷疑患上產後抑鬱症，應盡快約見專業人士進行評估。林志玲公開表達她患有產後抑鬱症，除了能提升公眾對此病的關注，她還帶出一個正面訊息，便是身邊家人的支持是非常重要，並且產後抑鬱症是能夠根治和痊癒！

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文章獲林震醫生授權轉載，原文題目為<<林志玲也患產後抑鬱症>>