【新冠肺炎】內地專家稱Omicron導致肺炎或重症比例低於流感　議員冀改變本港疫情緊急狀態

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內媒周一（5日）報道，中國呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，國際和國內監測數據證實，新冠變種病毒株Omicron及其進化分支的致病力和毒力，相比原始株和Delta等變種明顯減弱；與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron導致肺炎或重症、危重症的比例相對較低。

立法會議員江玉歡今日（6日)表示，不少人認為該專家的意見合符常理和現況，希望盧局長能改變他的「緊急論」，讓闊別三年的市民選擇權重出生天，讓一班零針人士有工開、有學「番」和有餐食。本港沒有太多時間再去討論黃碼、口罩令、表列處所、主動被動核查等，應集中力量攪活經濟，提供精神及情緒支援給受疫情困擾的人士。至於學生，政府亦需投放心機和資源，了解學生所受的影響，協助學校推行評估及必要的心理、社交及學習輔導。醫療及院舍系統在過去三年暴露了不少問題，疫後是時候深入檢討，防止問題重演。

央視的報道題為「權威解讀：奧密克戎（Omicron）變異株導致肺炎或重症比例比流感低」。據報道，童朝暉表示，國際和國內監測數據證實，Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱。

童朝暉稱，Omicron變異株的特點是傳播性比較強，感染者主要以上呼吸道的症狀為主，在內地無症狀加輕型患者佔9成。他又表示，他最近在北京定點醫院會診，發現真正因為新冠肺炎導致需要住院、使用呼吸機的只有三四宗。

童朝暉表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

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責任編輯：余思嵐