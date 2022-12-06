【看透人生】73歲顏國樑患聲帶鱗狀細胞癌　透露現時身體狀況盼再拍劇

▲ 顏國樑患聲帶鱗狀細胞癌。

73歲的甘草演員顏國樑於11月現身TVB《萬千星輝賀台慶2022》，自2008年後離巢後，相隔十多年重返娘家。可是他在節目中說話時，聲線卻明顯有異，令觀眾擔心。

當晚，顏國樑在騷後接受TOPick訪問透露自己早前患上聲帶鱗狀細胞癌，因病情影響無法發出低音，聲帶與以前完全不同：「由於低音聲帶被腫瘤壓住，所以依家得尖音同中音。上星期覆診，腫瘤科話幾好，穩陣起見要做多兩次化療。精神方面不錯，只係把聲尖同埋頭髮釋疏咗。」

他再於日前TVB《StarTalk》訪問，分享身體狀況，並指自己早已參加香港大學的大體老師計劃。

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▲ 顏國樑任太極師傅。（影片截圖）

任太極師傅

顏國樑透露因發現太極是養精氣神、對身體非常好，又指自己年青大多拍喜劇，帶歡樂予觀眾。

但年齡有所增長後，他希望可以帶健康、長壽給觀眾，讓大家得到國粹的好處。

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發現患癌

顏國樑發現患上聲帶鱗狀細胞癌的過程也有一段故事，有日他在嘆茶時，發現自己的聲線變沙，當時就並不是聲線變尖。當時的他也以為是普通病，服用了一個月中藥後，情況也沒有好轉。

後來，他轉向西醫家庭醫生求診，服食了兩個星期的藥同樣沒有好轉，當他指是否需要轉往耳鼻喉科，醫生就建議他可以休息一下，畢竟他也已吃了很多藥，然後再看看情況。

直至今年7月，他為免因身體狀況影響工作，就再檢查，於是發現患上鱗狀細胞癌，令到其聲帶受壓。

▲ 顏國樑患聲帶鱗狀細胞癌。（影片截圖）

早已計劃當大體老師

在得知自己患癌後，顏國樑向醫生說：「我2013年參加咗港大嘅大體老師計劃，咁而家張卡係咪畀你？」他指當大體老師就是遺體在離世後要馬上處理，被雪藏兩年後就解剖。

他早已看淡生死，「輪住嚟，生老病死，邊個避到？依家都走咗好多個，又子明叔，又嘉玲姐，好多輪住，咁就睇下你點走，可以避到嘅緊係避，避唔到嘅咪去做，我覺得大體老師都有啲意思，我走喇都係對社會有用，生前後生就畀大家快樂，死後就對大家身體有幫助，等醫生仔劏落我度，我就唔痛，好過錯手劏落病人度。」

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透露現時身體狀況

現時，顏國樑的線變尖，他指：「會愈來愈尖音，腫瘤壓住，變咗個呼吸系統嘅氧可能會缺少，變咗會有少少喘氣，其實就OK嘅。」

他指已接受4次化療，每3個星期是一次療程，每次療程時需吊類似鹽水的，需時4小時。腫瘤科、耳鼻喉科醫生也指他的情況不錯，腫瘤科醫生就以穩陣起見，建議他都做兩次療程，他也接受。

待身體康復後，他希望可以答謝治療他的醫生、護士、關心自己的朋友。他又指如果身體許可，也想再拍更多好的劇集，帶歡樂給觀眾。

他指自己已交代一切後事，所以沒有遺憾，認為一切都交由上天安排，最重要的是「唔好辛苦」。

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