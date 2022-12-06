【施明入院】鼎爺前妻跌傷頭入ICU做手術　李泳豪透露施明度過危險期

▲ 施明跌倒做開腦手術！

藝人施明日前被傳出在上周五不慎在家中跌倒，頭部撞落地，隨即被送往醫院治療，醫生更認為情況相當嚴重，必須緊急進行開腦手術，否則或有性命危險。

據知，施明位於九龍塘的寓所因漏水問題，連月來她忙於打官司，加上有關官司近月準備結案陳詞，她需要親自處理，結果不慎跌倒。

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▲ 一家人好開心。

施明跌倒做開腦手術

雖然手術順利完成，但她至今仍昏迷未醒，昨日（12月5日）更是她71歲生日，原本計劃擺大壽慶祝，豈料生日前夕出事。

大仔李泳漢接受傳媒訪問時哽咽透露未來數天是關鍵期，希望母親可以大步檻過，更指只要母親康復，做甚麼都願意，因為母親是自己最重要的人。

李泳漢又表示沒有直接與弟弟李泳豪聯絡，但他知道母親進醫院一事。

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李泳豪與母親關係？

至於有指李泳豪與施明關係一直未有好轉，雖然早前李泳豪夫婦出席活動時指與母親感情未變，但二人結婚個多月，太太與母親仍然未有見面。

而且，李泳豪又被發現日前與妻子一同出席踢拳總會就職典禮，見他在社交網上載相片，見李泳豪笑容滿臉，更與其他賓客舉杯拍照，令人更懷疑母子關係仍未修復。

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透露母親現時情況穩定

今天（12月5日）李泳豪接受媒體訪問表示由母親不適到入院，與爸爸李家鼎都知道，不過由於情況太急，加上疫情關係現時不能探病，故他與鼎爺每天只能透過電話，與醫生溝通了解母親情況。

他又指剛收到醫院通知，母親現時情況穩定：「醫生話媽咪危險期過咗，但又唔係叫好，之後要觀察多幾日，阿媽送院做手術當日，我同鼎爺及太太喺醫院外等，等到醫院通知手術順利完成，我哋先敢返屋企。」

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