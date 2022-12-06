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【食材騙案】海鮮店墊款代購罐頭鮑　6旬店主痛失8.5萬元

社會 10:06 2022/12/06

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海鮮店墊款代購罐頭鮑，6旬店主痛失8.5萬元。（資料圖片）

再有人誤墮代購食材騙案。警方昨日（5日）接獲一名63歲姓鄭男子報案，指早前收到來電，有人聲稱需要訂購大量海鮮，並再要求其海鮮店向指定供應商代為訂購罐頭鮑魚。海鮮店其後致電該假供應商訂購食物，並匯款約8.5萬元到該假供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲商店承接大額訂單時切勿輕易墊付貨款。 收取來電顧客的存款時，應留意「可用餘額」有否增加，而切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。

另外，如收到來自團體或私人機構的電話訂單時，可從搜尋該團體或私人機構的聯絡方法並直接聯絡有關機構查詢。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」廿四小時熱線18222。

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記者：黃穎津

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