【世界盃2022】日本隊出局三笘薰崩潰痛哭　盤點日本球員熱血場面

▲ 日本隊無緣晉身8強。(取自J.League Facebook)

世界盃16強戰昨晚（5號）展開日本隊決戰克羅地亞一場，最後兩隊以1:1賽果要以十二碼作勝負，可惜最後在十二碼上以1:3落敗，日本隊出局無緣晉身8強。不過球迷多以雖敗猶榮作總結，因今屆日本隊有不少精采時刻。

1/ 三笘薰崩潰痛哭

在昨晚十二碼對決上，日本隊翼鋒三笘薰負起重任，因能否躋身八強全放在他身上，可是最後他的射球被克羅地亞門將撲救，最後無奈被世界盃賽事出局。三笘薰在當場哭成淚人，更由隊員作安憑，賽後受訪他指因自覺訓練充足，故請纓上陣，可是最後卻由他踢輸十二碼，自責成罪人，更說自己闖禍。

▲ 三笘薰崩潰痛哭。(影片截圖)

2/ 田中碧熱血金句

在日本隊上一場對戰西班牙賽事時，另一焦點球員田中碧在勝出後，興奮撲向三笘薰，並雙雙滾在地上，由於鏡頭仍在拍攝，二人的熱血對話亦被收錄，三笘向對大叫：「你這傢伙真是踢得好！」田中在地上扶起好友，並說：「我知道你一會過來（擁抱）」。二人的CP感令不少網民大叫感動。

▲ 日本隊有不少精采時刻。(取自FIFA Facebook)

3/潔淨更衣室

日本球隊在世界盃事期間，球員以及工作員工就受到世界盃主辦方所讚揚。FIFA曾在官方Twitter發文，感謝日本隊及日本員工在更衣室的整潔表現，更以「Spotless」（一塵不染）來形容，而在昨晚賽事後，日本隊同樣在更衣室打掃乾淨，並留下感謝語句給主辦方。

▲ (取自FIFA Facebook)

4/ 球迷清理垃圾

在世界盃開始時，有巴林YouTuber在卡塔爾的球場內，將日本球迷清理垃圾的片段放上網，影片其後也為不同國家媒體所轉載報導，大讚日本球迷的守禮行為。

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