【百萬同居計劃】練美娟愛犬首拍劇成焦點　8歲烏冬與獨居娟姐作伴

▲ 「娟姐」練美娟與愛犬烏冬同劇演出。

由盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、簡慕華、練美娟、徐㴓喬、柳應廷（Jer）等主演ViuTV劇《百萬同居計劃》於昨天（5日）首播，其中一名矚目角色是霍姐（練美娟飾）家中柴犬烏冬，不少觀眾都大讚烏冬很可愛。

以真名參演的烏冬是娟姐愛犬，同時亦為娟姐現實生活中的同居者，原來烏冬是娟姐前度送給她的禮物。

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與烏冬同居

娟姐早前為大家介紹首度拍劇的烏冬，「佢喺劇內都有角色，係我哋其中一個演員。」她透露：「搬咗出嚟都8年喇，同我同居嘅係我隻狗，我都幾嚮往自己一個獨居生活。」

人性化柴犬

娟姐認為烏冬有如人一樣，「我同佢相處咗咁耐，佢係我嘅傾訴對象，我返到屋企真係會同佢講嘢。唔知係咪耳濡目染下，佢都人性化咗，佢係柴犬品種，但好似『人』，同佢合作過嘅演員都會覺得佢好人性化，同佢講嘢，佢會有回應。」她續說：「我成日同佢講唔開心嘅事，所以有時佢都會唔開心。」

跟娟姐飾演一對夫婦的黃德斌亦有同感，「佢隻狗好似有好多心事。從佢嘅狗狗中，可以睇到另一面嘅娟姐。」

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前度禮物

現時8歲的烏冬是娟姐前男友送給她的禮物，雖然二人早已分手，回復單身的娟姐一直與烏冬相伴，人狗情深。

娟姐不時會帶烏冬外出遊玩，又會一起慶生過節，今次更首度同劇演出，十分難得。

記者：梁樂欣

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