【長新冠你要知】專業營養師教你飲食調理改善6大後遺症

長新冠變得愈來愈普遍，中大醫學院去年發表的研究就顯示，76%的新冠患者，在康復後6個月內出現至少一種長新冠症狀。世界衛生組織於去年10月公布長新冠的臨牀定義，指出新冠患者在病毒清除後，仍有至少一種症狀持續4周或以上，並無法從其他診斷解釋，則可定義為長新冠。而長新冠最主要的四大症狀則包括：疲乏、腦霧、失眠，部分人更會有消化問題。

要紓緩長新冠症狀，Nutrition Point專業營養顧問中心的營養師認為可從營養調理入手。他們總結出6大針對長新冠症狀的營養小貼士，以協助康復者重拾健康！

（一）補充鐵質應付突然疲倦



無原因的突然疲倦與身體鐵質不足、無法製造健康的紅血球將氧氣提供給全身利用。進食含高鐵質的食物，例如紅肉、蜆、菠菜、紫菜和鷹嘴豆，就有助提升血氧量及增強免疫力。此外，補充足夠的Omega-3脂肪酸能夠幫助身體消炎及減低身體的發炎反應，減少疲倦。同時補充優質及足夠的蛋白質，以協助身體製造更多血細胞。

（二）吸收維他命B12改善腦霧



人體在對抗新冠病毒時，會運用體內大量的維他命B12以提升身體的防禦能力。假如在患病期間沒有作適當的補充，有機會令體內的維他命B12不足，短期會引致腦霧、記憶力及專注力變差。進食豬潤、海鮮、三文魚和蛋，則可吸收豐富的維他命B12，以改善記憶力及專注力。

（三）鎂質有助改善失眠



鎂質有助調節免疫功能，當呼吸道受感染，鎂質就要出動以進行消炎及幫助維持免疫系統運作正常，對抗病菌。而鎂不但是調節副交感神經系統，幫助大腦放鬆的重要元素。鎂亦能製造大腦中的荷爾蒙—褪黑激素，幫助維持正常的睡眠周期。假如沒有補充足夠的鎂質，又輸出量過多，就有機會令神經系統缺乏足夠的鎂，無法製造褪黑激素，令身體難放鬆，造成失眠。進食菠菜、南瓜籽、吞拿魚等鎂質豐富的食物，可幫助放鬆神經，提升睡眠質素。

（四）優質營養防脫髮



人體對抗新冠病毒期間，會消耗大量能量及營養，蛋白質、鐵質，以及維他命B群也會流失，令髮根得不到足夠營養，嚴重者更會造成脫髮，及時補充優質蛋白質等營養素，有助改善上述情況。

（五）維他命D助提升抵抗力



維他命D有助人體對抗呼吸道感染，假如新冠病患能攝取足夠的維他命D，則能減少病情惡化的機會。而維他命D亦能提升骨骼健康。如果病後沒有及時補充，則有機會令抵抗力低弱。此外生病期間無法外出運動，身體難以藉曬太陽製造維他命D。故進食三文魚、菇菌類及黃豆類食物，能有助補充維他命D，協助身體恢復免疫力！

（六）益生菌紓緩食欲不振、腸胃不適



有研究又發現，長新冠患者的腸道的「惡菌」較多，「好菌」較少，腸道生態失衡，容易做成胃酸倒流、肚瀉等情況。要平衡腸道生態，可補充益生菌，當中又以補充足夠的雙歧桿菌最為有幫助。

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(資料由Nutrition Point專業營養顧問中心提供)