【面癱危機】26歲打工仔連續一周捱夜睇波　突嘴歪眼斜變面癱

▲ 26歲打工仔連續一周捱夜睇波，突然嘴歪眼斜變面癱。

世界盃賽事進行得如火如荼，不少人為追看賽事，或會連續幾晚捱夜，但也要注意健康。近日內地一名26歲男子，就因連續一周捱夜觀看球賽，上班途中一吹冷風，竟突然嘴角歪斜，其後確診面癱。

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據內地媒體《楚天都市報》報道，居於湖北武漢漢口一名26歲曹姓男子，每天駕駛電動車上下班。適逢世界盃賽事進行中，曹男身為球迷，連續捱夜觀看了一周賽事，幾乎場場不落。

直到上周三（11月30日），曹男看完美國對伊朗的比賽後，只補眠2小時，就带着倦意駕車上班。在抵達公司後，曹男出現嘴巴歪斜、無法正常眨眼及合上眼睛的情形。曹男原以為休息一下就沒事，但症狀一直沒有緩解，於是他便來到武漢市中心醫院就診，結果被診斷為面癱。

曹男其後接受針灸、生物電和面部手法等治療後，症狀才得到改善。武漢市中心醫院後湖院區康復醫學科醫生表示，近日降溫導致面癱患者增多，門診求醫的人士比以往增加2成，而不少都是捱夜看球的年輕人。

或需1個月時間復元

註冊物理治療師陳啟泰曾受訪表示，俗稱「面癱」的顏面神經麻痺（Facial Nerve）是腦幹分支出來、負責控制面部肌肉的第七對神經綫，受攻擊或被破壞，造成顏面神經麻痺，無法向面部肌肉發訊號。病發成因未明，影響包括眼睛乾澀、舌頭麻木、飲水時會漏水、咀嚼困難等。輕微者面部會在3周內回復正常功能，有些人要1個月後才逐漸康復。

註冊中醫師謝和指出，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，則有機會出現「冷氣病」。

長時間吹冷氣，可導致稱為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓，原理是耳朵附近的顳骨，有稱為面神經管的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經綫由此經過。給面神經線供血供氧的毛細血管受到低溫和持續刺激，有機會導致這些毛細血管急劇收縮和痙攣，使面神經缺血缺氧，在這種情況下面神經就會出現麻痺。

以下是3大預防貼士：

頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖，特別是體質虛寒的人士；

進入有冷氣的空間前，先在門外站一會，調節體溫後才進冷氣房；

吹冷氣前，先用毛巾擦乾身上的汗珠，以免進入冷氣房時，急劇變冷的汗珠對身體造成刺激。

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責任編輯：羅嘉欣