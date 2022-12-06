【日本車禍】陳嘉慧遇11車連橫相撞　被困3小時情況驚險生死一線

▲ 真係嚇死人！

TVB小花陳嘉慧（Erica）近年備受大台力捧，一劇接一劇，更擔正當女主角，真的沒有時間休息。

近日Erica終於完成手上工作，所以趁空餘回家鄉日本東京探親，皆因她12歲跟隨家人到日本生活讀書，不過因疫情關係，她已有3年沒返日本，故今次終有機會與家人其共敍享受家庭樂。

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遇上車禍情況驚險

不過，日前她駕車與家人到靜岡縣出遊時，於吾妻山隧道遇到11車連橫相撞車禍，情況相當危險，幸而她及時急煞才避過一劫，雖然她與家人沒有受傷，但由於事出突然，她們同被嚇親。

Erica接受傳媒訪問時透露當時在正在高速公路，旁邊車輛都很快，突然其前面的車全部連橫相撞，非常大聲，當時情況很恐怖，令其害怕。

她又透露看到所有車的玻璃破裂，幸好與家人平安無事：「前面幾架車有人受咗傷，喺隧道入面都困咗3個幾小時，好在屋企人都冇事，我都係第一次咁樣親身感受，大難不死，真係好彩！」Erica還叫大家出門旅行要小心，注意交通安全。

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近年成上位小花

現年26歲的陳嘉慧可說極速上位，在2016年當時仍是學生的她於暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，由此對演戲產生興趣，之後加讀TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後簽約成為TVB旗下藝人。

她曾多次參演《愛•回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非常劇集常駐演員。在劇集《解決師》﹑《迷網》及《愛上我的衰神》表現亮眼而引人關注！

她亦於12歲隨在日本工作的母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能講流利日語。而她憑懂日語的優勢，曾獲安排到日本拍旅遊節目，及要用日文溝通的主持工作。

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