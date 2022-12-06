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【強制檢測】土瓜灣傲雲峰5人未強檢3人被罰1萬元　沙田溱岸8號未有違規個案

社會 11:07 2022/12/06

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土瓜灣傲雲峰外貌。（陳智良攝）

政府今日（6日）突擊檢查兩幢被納入強制檢測公告的大廈，共揪出5人未有進行檢測，當中3人被罰款1萬元。

土瓜灣傲雲峰2座早前被納入強制檢測公告，地政總署聯同九龍城警區和衞生署在上址進行執法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約9時30分結束。
 
今日上午約8時起，政府派員於土瓜灣傲雲峰2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。
 
政府在是次行動共檢查了261名受檢人士。當中，5人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了1萬元定額罰款通知書。

另外，環境保護署聯同田心警區和衞生署在沙田溱岸8號1座進行執法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約9時30分結束。政府在是次行動共檢查了191名受檢人士，均已按規定進行檢測。

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責任編輯：陳麗娜

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罪案 溱岸8號 強制檢測 九龍 傲雲峰 衞生署 沙田 地政總署 九龍城 土瓜灣

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