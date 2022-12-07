【靚太廚房】3分鐘掌握西餐入門禮儀　餐巾對摺+餐具分方向擺放

聖誕節將至，少不了出外吃西餐。今集《靚太廚房》邀請了「禮儀世代」的禮儀培訓師Esther Lee講解西餐入門的餐桌禮儀，講解西餐餐具的使用方式，及西餐的餐桌佈置，學懂基本餐桌禮儀，出外吃西餐免失禮！

▲ 禮儀培訓師Esther Lee。（林綺虹攝）

準備吃晚餐前，第一個重要的步驟是使用餐巾。坐上椅子後把餐巾打開，但不要把餐巾掛在衣領上，亦不要墊在桌子上，正確方法是對摺餐巾，開口一方對著自己。抺嘴時，使用餐巾內面抺，抺完後收好餐巾，避免讓人看見唇印或食物印在餐巾上。

西餐餐桌佈置

西餐的餐桌佈置分為四大元素，分別為牛油碟、主食碟、水杯或酒杯及餐具。牛油碟、主食碟、水杯或酒杯，這三個元素會以三角形的方式擺放，餐具則依照菜式數量而擺放，湯匙會放在外面，之後到前菜及主菜，餐具使用的次序會由外面到內面。

圓形匙羹為湯匙用來喝湯，橢圓形的匙羹用來吃頭盤或其他食物。拿匙羹時要留意手肘貼著自己身體，手肘不要向外，喝湯時要由內向外盛湯。

吃意粉時，大眾普遍只使用叉子「叉」起意粉，Esther指大家其實可以善用匙羹輔助，盛載意粉。「先使用叉子捲起意粉，再使用匙羹在旁邊輔助，就會較容易捲起意粉。」吃雞翼時，大家吃完雞翼有肉的部位後，可以把紙巾捲起拿著雞翼尖的位置吃雞翼骨，又不會弄髒雙手。

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吃牛扒方面，大家要使用刀叉切牛扒時，記得不要把牛扒「一次過」切開，再慢慢吃，因為會令牛扒容易變冷變韌。應從左邊切至右邊，每次只切自己要吃的份量，如果要沾醬汁，應先將適當份量放在碟子上，不要一整塊肉沾在醬汁上，再利用刀子把醬汁沾到牛扒上。

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責任編緝：蕭雅文