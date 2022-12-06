  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2022】太古城中心Story Traveller迎聖誕　漫遊經典聖誕故事沉浸式體驗

休閒消費 11:36 2022/12/06

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

幻彩泡泡雪人。(商場提供)

家傳戶曉的經典聖誕故事帶給每個小朋友無窮歡樂及天馬行空的想像空間，而今個冬日，太古城中心正好以這些經典聖誕故事拼砌為「Story Traveller」，參加者開拓屬於自己的故事旅程。

由即日至2023年1月2日期間，大家將可任意穿梭3個家傳戶曉的經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》，隨著雪人和胡桃夾子乘坐聖誕快車，從序章啟程踏進故事大世界，體驗場內7個互動主題打卡裝置，更可即場製作個人化的彩飾，沉浸於本地插畫家親繪背景與自創彩飾結合的聖誕奇幻。

特別邀得本地插畫家們親繪隧道背景，而每兩星期將加入新一位插畫家的作品，為你帶來更多意想不到的驚喜風格。各位Story Traveller只需掃描場內活動二維碼登記，即可製作個人專屬的聖誕彩飾，結合於隧道浩瀚無盡的光影世界，讓你置身屬於你的聖誕故事中。

還有商場設置了11米高的聖誕樹，以書頁為設計概念的主題裝置以夢幻漸變色呈現，樹頂更有故事書作裝飾點綴，絕對是聖誕注目之作！樹內環繞本地插畫家創作的童話森林，糅合大型立體花朵，尤如走進繪本之中。聖誕樹兩旁的「踏進故事大世界」巨型主題裝置，讓大家成為故事中的一角大拍鬼馬照片，在書中尋覓趣事！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

當中的3個打卡區以經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》出發，加入光影元素，召集各位Story Traveller逐一探索充滿幻想創意的開心世界，來一次不一樣的聖誕故事遊蹤。

太古城中心Story Traveller
日期：即日至2023年1月2日
時間：周一至五 12nn-9pm
          周六、日及公假 11am-9pm
地點：太古城中心2樓中庭及中橋

記者：郭秀芳

相關文章

【聖誕節2022】全亞洲最巨型Disco Ball亮相利東街　市集Party歌舞表演熱鬧過聖誕
14:20 2022/11/23
【聖誕節2022】全亞洲最巨型Disco Ball亮相利東街　市集Party歌舞表演熱鬧過聖誕
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】

你可能感興趣

【聖誕節2022】全亞洲最巨型Disco Ball亮相利東街　市集Party歌舞表演熱鬧過聖誕
14:20 2022/11/23
【聖誕節2022】全亞洲最巨型Disco Ball亮相利東街　市集Party歌舞表演熱鬧過聖誕
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
聖誕節 玩樂 消費資訊 商場活動 北極 太古城中心 Cityplaza 商場 太古城

最高瀏覽

【潮濕霉菌】 移英港男咳足兩個月　誤以為中新冠妻驚揭是霉菌作祟
13:40 2022/12/05
【潮濕霉菌】 移英港男咳足兩個月　誤以為中新冠妻驚揭是霉菌作祟
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
09:58 2022/12/05
【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情　十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷
【唐詩詠戀情】41歲唐詩詠疑成功脫單　 與商場高層經理撓到實合照慶生
16:58 2022/12/05
【唐詩詠戀情】41歲唐詩詠疑成功脫單　 與商場高層經理撓到實合照慶生