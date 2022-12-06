【聖誕節2022】太古城中心Story Traveller迎聖誕　漫遊經典聖誕故事沉浸式體驗

▲ 幻彩泡泡雪人。(商場提供)

家傳戶曉的經典聖誕故事帶給每個小朋友無窮歡樂及天馬行空的想像空間，而今個冬日，太古城中心正好以這些經典聖誕故事拼砌為「Story Traveller」，參加者開拓屬於自己的故事旅程。

由即日至2023年1月2日期間，大家將可任意穿梭3個家傳戶曉的經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》，隨著雪人和胡桃夾子乘坐聖誕快車，從序章啟程踏進故事大世界，體驗場內7個互動主題打卡裝置，更可即場製作個人化的彩飾，沉浸於本地插畫家親繪背景與自創彩飾結合的聖誕奇幻。

特別邀得本地插畫家們親繪隧道背景，而每兩星期將加入新一位插畫家的作品，為你帶來更多意想不到的驚喜風格。各位Story Traveller只需掃描場內活動二維碼登記，即可製作個人專屬的聖誕彩飾，結合於隧道浩瀚無盡的光影世界，讓你置身屬於你的聖誕故事中。

還有商場設置了11米高的聖誕樹，以書頁為設計概念的主題裝置以夢幻漸變色呈現，樹頂更有故事書作裝飾點綴，絕對是聖誕注目之作！樹內環繞本地插畫家創作的童話森林，糅合大型立體花朵，尤如走進繪本之中。聖誕樹兩旁的「踏進故事大世界」巨型主題裝置，讓大家成為故事中的一角大拍鬼馬照片，在書中尋覓趣事！

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當中的3個打卡區以經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》出發，加入光影元素，召集各位Story Traveller逐一探索充滿幻想創意的開心世界，來一次不一樣的聖誕故事遊蹤。

太古城中心Story Traveller

日期：即日至2023年1月2日

時間：周一至五 12nn-9pm

周六、日及公假 11am-9pm

地點：太古城中心2樓中庭及中橋

記者：郭秀芳