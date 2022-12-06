【聖誕節2022】7款聖誕精選限定禮盒 　千元以下貴價中價抵買之選

▲ 千元以下名店聖誕限定禮盒，一文看盡貴價、中價、抵買之選。

又到聖誕節，市面已逐步復常，大家好趁這個節慶日子跟家人及好友聚首，互相交換禮物聊表心意。坊間不少商店已推出聖誕節期間限定美食禮盒，包括朱古力、卡奇及糖果等，款款都別出心裁及具節日氣氛，選一份禮物送給摯愛，一起迎接聖誕的到來。

貴價之選

１. Sayvour：聖誕朱古力鹿車禮(原價$1,188、優惠價$988)

本地朱古力及糕餅品牌Sayvour推出的朱古力鹿車禮盒，設計精緻夢幻，大人小朋友都大呼可愛。

鹿車車卡分成上、下兩層，上層放有4款受歡迎的朱古力及小食，包括迷你蝴蝶酥（10g/心形盒）、甜心士多啤梨朱古力（40g/球形盒）、甜心黑朱古力（30g/星形盒）及甜心白朱古力（30g/星形盒），全部都綴以聖誕絲帶，充滿節日氣氛。

車卡下層藏有聖誕字母朱古力【MERRY XMAS】（15粒）及【維港聖誕燈飾】70%黑朱古力片（6片），一次過即可品嚐Sayvour兩種最受歡迎的朱古力產品。隨鹿車禮盒更附送聖誕卡，讓你寫下最真摯的祝福字句。

▲ Sayvour---聖誕朱古力鹿車禮盒(原價$1,188、優惠價$988)

2. 半島精品店：奇妙聖誕花環($860)

半島的花環形聖誕禮盒，設計別出心裁，掛在家中加添節日氣氛，每個小窗藏著美味驚喜，朱古力、糖果、茶包及曲奇等，款款都非常吸引。美食包括節日朱古力片12片、薄荷糖10 件、糖漬薑曲奇4件、夏威夷果仁朱古力曲奇4件、節日朱古力6粒、普洱茶茶包4包、節日別針1個。

▲ 半島精品店---奇妙聖誕花環($860)

中價之選

３. Sugarfina：薑餅人屋聖誕倒數月曆 ($488)

來自美國比華利山的奢華精品糖果店 Sugarfina，在今個普天同慶的聖誕節，推出薑餅人屋聖誕倒數月曆，以可愛的薑餅人小屋造型登場。紅色和金色為主題薑餅屋座落在雪地上，屋頂鋪滿厚厚的積雪，窗戶旁還有色彩繽紛的糖果點綴，精巧設計小屋真令人目不轉睛。

禮盒內蕴藏24 個迷你抽屜，當中包括聖誕限定口味糖果 Merry Berries 聖誕紅莓軟糖及Holiday Presents聖誕禮物軟糖，讓大家每日都可感受甜蜜的滋味。

▲ Sugarfina---薑餅人屋聖誕倒數月曆 ($488)

４. 英國馬莎：聖誕老人工作坊朱古力亮燈禮盒 ($399/ 245克)

英國馬莎Marks & Spencer (M&S) 今年推出的聖誕朱古力禮盒，把盒子打開，便會發出雪橇的鈴聲，內有發出光芒的LED月亮燈，薑餅人及聖誕老人造型的朱古力相當精緻，共有黑、白、金及牛奶4款口味。

▲ 英國馬莎--聖誕老人工作坊朱古力亮燈禮盒 ($399/ 245克)

5. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE：聖誕音樂小屋 - 迷你薑餅人($320 / 8件 )

聖誕節在家中跟家人聽著聖誕歌曲，可以共度愉快時光。agnès b. CAFÉ & FLEURISTE這間優雅的法式小屋其實是一個音樂盒，既有歡樂的聖誕音樂，還有8件表情豐富、造型可愛的迷你薑餅人，與摯愛一同分享，為節日製造更多歡樂。

▲ agnès b. CAFÉ & FLEURISTE---聖誕音樂小屋 - 迷你薑餅人($320 / 8件 )

抵買之選

6. Schoggi Meier：薑餅D.I.Y. 裝飾套裝($180)

聖誕少不了應節的薑餅，朱古力品牌Schoggi Meier推出這款薑餅D.I.Y. 裝飾套裝，備有一套4塊手工製薑餅，不同顏色的朱古力筆、裝飾彩珠及包裝，可創作出個人特色且獨一無二的薑餅，送給摯愛傳遞心意。家長也可與小朋友一同製作，於佳節下享受親子樂。

▲ Schoggi Meier---薑餅D.I.Y. 裝飾套裝($180)

７. Tea WG：聖誕喜悅之茶茶香馬卡龍($120 / 6件)

Tea WG今年推出擁有醉人聖誕老人紅色色調的限量版節日茶茶香馬卡龍，以人手巧製，鬆脆杏仁餅著注入聖誕喜悅之茶的杏桃甘納許(Ganache)餡料，外層灑上一層金黃焦糖脆粒，猶如一顆完美亮眼的紅寶石，入口香甜美味。另外，禮盒另設$120/12件、$240/24件。

▲ 坊間已有不少商店推出聖誕禮物，其中Tea WG的聖誕喜悅之茶茶香馬卡龍($120 / 6件)，是不錯的選擇。(食店提供)

記者：招美寶