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【港鐵事故】張欣宇：「甩卡」屬最危險故障　港鐵亡羊補牢做法成惡性循環

社會 11:40 2022/12/06

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(梁偉榮攝)

港鐵指高度重視將軍澳綫及早前油麻地站事故。曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇今日（6日）表示，風琴位完全扯平，即坊間所指的「甩卡」情況，幸好未有傷亡，建議進行全面檢討整個維修保養及資產管理出現系統性風險問題。

張欣宇接受電台訪問時指，「甩卡」是列車故障中最危險一種，幸安全防護裝置發揮作用，遂無釀成列車一分為二險象，且未有傷亡亦是「好彩」，認為一個地方出現問題就緊急做額外檢查，當越是這樣做，就變相同樣資源下，所有東西有代價，日常預防性維修就要延遲或推遲，平時預防性維修做少了，令事故出現機會變大，就開始有惡性循環，這個時機或者關口真是去做全面檢討。

每次就好似救火咁，但愈係咁做，日常預防性維修就會做少咗，結果故障風險又會增加，造成惡性循環

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責任編輯：余思嵐

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