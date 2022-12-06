【行行出狀元】畢業後賣饅頭被親戚看不起　女大學生3年後買樓買車

▲ 女大學生畢業後賣山東特色饅頭「花餑餑」。

職業無分貴賤，只要勤奮努力，在每個行業都可以發光發亮。最近一段「山東姑娘大學畢業做饅頭」的影片引起熱議，事件中的女生畢業後不顧周圍的人反對開了一家賣饅頭的店，最後買車又買樓，令當初看不起她的親友「大跌眼鏡」。

綜合內地媒體報道，女事主早年大學畢業，於3年前開了一間店，賣的是山東特色饅頭「花餑餑」。花餑餑並不是平常在街邊看到的白饅頭，它以麪粉捏塑成卡通人物形象﹑動物等等，外形精緻，是一樣需要高度手工藝的食物，一般在新年喜慶日子也會用上。

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女事主憶述說，當時身邊的親戚朋友是強烈反對的，認為大學生應該做一些體面的工作，「別人家的孩子都是去單位(公司/大企業)上班，或者是坐在辦公室，你去做饅頭多沒面子啊！」雖然沒有得到身邊人的支持，但女事主並沒有因此而氣餒，因為她表示做花餑餑是她喜歡的事業。情商高的她更認為，「我覺得沒必要去跟別人比」。

女事主憑藉努存不懈的精神，最終用了3年時間，便做出了好成績來，「我現在的收入還可以，我靠自己的努力換了車買了房子。」。此外，當初瞧不起女事主的親友被打臉，態度開始180度轉變了，「以前笑話我的親戚，甚至都想讓他們的孩子來跟我學做花餑餑。」

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女事主做的花餑餑大受歡迎，現在這門生意更擴展到山東以外的地區，實行在全中國各地發貨，「讓全國各地的朋友都能吃到，並且喜歡上我們傳統的花餑餑饅頭。」

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此勵志故事吸引到過千萬的瀏覽，網友紛紛讚嘆女事主做的不是饅頭是「藝術品」，而且他們都被女事主的堅毅所感動，「360行，行行出狀元，做的好好看」﹑「做的真好看啊!」﹑「把饅頭做成“工藝品”！已非“普通”所可及」﹑「做饅頭吧，讀什麼大學，現在鼓勵一切向錢看」。

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責任編輯︰陳珈希