【基層父母】不滿未來女婿私樓非FULLPAY勸分手　港女傷心：從沒理我感受

▲ 不滿未來女婿私樓非FULLPAY， 基層父母力勸女兒分手。

每一對熱戀中的情侶都會希望戀情得到父母的祝福及支持，但若不幸遇上勢利的家長，隨時會被棒打鴛鴦！有女網民近日在網上苦呻，形容自己的母親非常「發錢寒」，原以為有私樓的男友已滿足母親的基本要求，於是安排二人見面。豈料，見家長當日，母親的行為卻令事主十分尷尬，不但當面狂問男方收入資產，待得知男友仍然供樓後，竟「黑口黑面」，又私下不斷叫女兒分手，找一個更有錢的人，並講明不會祝福二人的婚姻。

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女網民在「連登討論區」指自己家境並不富裕，母親只是普通師奶，父親做地盤，故由小到大，都沒有太多資源培養自己，「完全係放養式咁養大我」、「零用錢呢啲奢侈品當然係無啦」、「甚麼興趣班補習去exchange去旅行咩都無份」。她又指非常反感母親的虛榮心，經常將自己與他人比較，而且永不滿足，「只係識得拎我同人比，人地個女點點點，小學中學默書考試考到95分，就問點解無100分?考到第二名就會問點解唔係第一名? 喺佢眼中永遠唔會有滿足呢兩隻字」，直言「從來無喺佢地身上感受到正常人嘅關懷同愛」，因此大學畢業後亦沒有給家用。

女網民指近日因一時大意，令母親得知自己原來「拍緊拖」，並非常關心對方是否有樓，得知「人地有樓」後，反應尚算正面，更叫女兒儘快安排雙方食飯見面。豈料，正式食飯當日，母親的言行卻令氣氛相當尷尬，她形容:

審犯咁問人返咩工、之前返過咩工、層樓月供幾錢

最後因知道男方非「full pay」，仍要月月供樓後，便嫌男方無錢，而黑口黑面，回家後亦不斷示意女兒與對方分手，反推薦「唔知乜水個仔」，令事主不禁覺得好笑:



講埋啲唔知乜水個仔喺邊度有層full pay嘅樓，問我做咩唔揀（我連相都無睇過）?...又講埋人地係獨生子，全程都只係識講人地有幾多層樓有幾多錢，無提過人地性格學歷興趣（因為佢都唔知），佢唔在乎個人適唔適合我，我會唔會鍾意...

事主指因「呢件事同咗兩老嘈交」，母親更癲到「私底下走去搵我朋友講我男朋友無錢，層樓要供，又幻想我幫人供樓」、「數臭我無良心無禮貌唔交家用之類啦」，仲口頭落閘指不會出席二人婚禮。但女網民卻強調自己不會讓步，更指「佢嘅唔出現，就係對我最大嘅祝福」。

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責任編輯：羅嘉欣