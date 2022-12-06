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【無品租客】屯門租霸欠租遺曱甴發霉屋　屋內棄5貓不顧斷水斷糧

健康 11:57 2022/12/06

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租霸欠租遺曱甴發霉屋，屋內棄貓不顧更斷水斷糧。

不論是樓宇租借或是養寵物亦是一種承諾與責任。屯門一名女租客，被指欠租多時而遷出單位。業主上門收樓時，赫然發現單位已淪為「曱甴垃圾屋」，單位牆身更滿佈霉菌，屋内還有5隻貓被遺棄，斷水斷糧，貓隻現在或要面臨人道毀滅。

最新影片

日前一所寵物店於網上分享指，他們接到了業主的求助，因為其單位遇上租霸，更淪為恐怖「曱甴垃圾屋」，據寵物店形容屋內的垃圾之多「要消防員喺隔離單位爬入去該單位」。

單位的情況極度惡劣，由寵物店上傳的影片中可見，單位內的牆上佈滿大大小小的蟑螂，而且不同位置的牆身亦有發霉的情況，寵物店更直指「成屋成牆都是排泄物同小強，臭到離晒譜」！

而且業主更發現租霸遺棄了5隻貓於屋內不顧，故向寵物店求助。寵物店指，屋內的5隻貓斷水斷糧，由寵物店上傳的影片中可見，其中的3隻貓只能瑟縮一角，地上遍佈垃圾。

寵物店更指由街坊的口中打聽到本來此屋應有24隻貓，原主人亦有回來故作「尋貓」。並向街坊指還有3隻貓尚未尋回，但是實際上屋內還有5隻貓，寵物店亦直言不諱稱原主人「垃圾」。

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有網民關心貓隻未來的去向，寵物店事後回應他們貓隻已送至警局，並指照一向做法貓隻未來定必是會被送到漁護署或愛護動物協會。致指警察向他透露若一星期內沒有人接收貓隻，它們應會悉數被人道毀滅。

責任編輯：羅嘉欣

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