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【兄妹情深】女大學生畢業為哥哥穿學士袍　感激兄長退學打工儲錢供讀大學

親子 12:42 2022/12/06

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泰國一名女大學生在畢業禮上，為哥哥穿上學士袍。

兄弟姊妹血脈相連，手足之情無可取代。泰國一名女大學生日前在畢業禮上，為哥哥穿上畢業袍並行跪拜禮，感激兄長當年退學打工，與單親媽媽一起辛苦儲錢，供她讀大學。這對兄妹在畢業禮上的溫馨畫面，感動了一眾網民。

最新影片︰

家貧兩個只能一個讀書

綜合外國傳媒報道，女大學生Ying Chanita於上周四（1日）在素叻他尼皇家大學（Surat Thani Rajabhat University）舉行畢業禮，她在facebook分享了哥哥出席其畢業禮的照片。從照片可見，Chanita為哥哥穿上她的畢業袍，並給他拿著畢業證書，向他行跪拜禮，哥哥深情地摸了摸她的頭。

Chanita其後於抖音（TikTok）分享她的家庭故事，她來自單親家庭，自小與哥哥跟著媽媽一起生活。而她的媽媽是一名橡膠工人，靠微薄的收入養大兩兄妹。由於家庭經濟拮据，媽媽未能負擔兩個人的學費，兩個人只能得一個讀書。

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哥哥甘為妹妹犧牲一切

哥哥為了減輕媽媽的重擔，決定退學投身社會工作，把讀書的機會讓給妹妹，儲錢供妹妹上大學。以前Chanita還小，她不明白哥哥為甚麼輟學去工作，後來才知道一切都是為了她可以繼續接受教育。她一直感激哥哥為她的付出，表示︰

感謝這個為妹妹犧牲一切的男人。

現年27歲的Chanita早已完成公共管理系學士學位，原本應在2018年舉行畢業禮，可是受新冠肺炎疫情影響，一直延遲至今年才能舉行畢業禮，難怪她在facebook帖文寫道，「4年的等待，今天真的結束了」。

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責任編輯︰王明芳

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