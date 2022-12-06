【靚太安樂窩】小朋友派對必學扭波波　5分鐘完成童趣感滿分汽球

▲ 扭波班導師Olivia 教大家扭三款汽球。

與小朋友一起辦聖誕派對，當然要有趣味性十足的扭波波活動！家長們不妨考慮與小朋友一起「扭波波」，增加小朋友玩樂感。今集《靚太安樂窩》邀請了「Haya」的扭波班導師Olivia Tang教大家扭三款汽球，包括貴婦狗、槍及花花，簡單又易扭，滿足小朋友玩樂之心！

第一款：貴婦狗

▲ 簡易貴婦狗。（曾嘉文攝）

1.打氣時，記得要留起尾巴部位不打氣，大約一個手掌位長度。

2.先扭一個球體，是鼻子位置。

3.做一個橫結，把鼻子放在橫結內，Olivia指放一半便可。

4.扭一個圓形球體為頸部，再用兩個單泡結作前手

「留意兩個單泡結要一樣長度，以免一長一短」

5.至於身體的部份，後腳都是兩個單泡結，最好與前腳的大小一樣。

6.最重要是「留尾」，扭一個小球體為尾巴便完成。

第二款：槍

▲ 適合男生玩的槍。（曾嘉文攝）

1.把汽球充氣後，在汽球大約一半的位置扭一下

2.做一個圓形球體，手放在圓形球體上，以「C形」轉圈，做一個熊耳結。

3.製作小朋友拿槍的扶手位，先扭一個圓形球體，與上述的做法一樣，「C形」手放在圓形球體上，做一個熊耳結。

4.用圓形球體代替子彈。

5.製作一個橫結，圍著槍管，與最後一粒子彈相同的結位扭一下，與第三粒子彈連在一起，完成。

第三款：花花

▲ 花花。（曾嘉文攝）

1.製作花花需要兩條汽球，選用兩個不同的顏色。先扭第一個單泡結和第二個單泡結，拿著吹嘴位，將兩個單泡結扭在一起，然後打開兩個單泡結，把吹嘴位放在「對面位置」。

2.重覆動作，把單泡結扭成同一大小，重覆五次，做五個花瓣。

3.捉緊尾部，隨意分開花瓣，把「尾部」繞在花瓣中，再調整好花瓣。

4.拿著綠色汽球的吹嘴位（花莖），隨意繞在花瓣中。

5.在花莖三分一的位置，對摺成「S字形」，一隻手拿著三個汽球位，轉一個圈，就會出現葉片的形狀，完成。

扭波波小貼士

1.替汽球打氣時，避免用手遮擋充氣泵底部，否則會難以打氣。

2.扭波波時，注意打結的吹嘴位為「頭」，未有打氣的汽球位置為「尾」，扭波波一律「由頭」開始扭到「落尾」的方向。

3.視乎扭汽球的款式，再決定「留尾」的長度。

課程及場地提供：Haya

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責任編緝：蕭雅文