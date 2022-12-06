【夫妻相處】胡杏兒43歲生日旅行放閃　李乘德分享3招寵妻秘笈：男人要永遠記住

▲ 男人要好好學習！

藝人胡杏兒為老公李乘德誕下3個可愛仔仔，一家五口幸福快樂，而近年在內地發展為主的杏兒，近來都放低工作返港享受家庭樂，帶仔仔去睇恐龍展及去主題樂園玩耍，而日前她43歲生日，更暫時撇甩3個仔仔，兩夫妻一齊到日本大阪旅行，享受二人世界。

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杏兒於社交平台上載多張夫妻合照，留言表示：「多謝老公的birthday trip！」二人的行程相當豐富，大歎當地美食之餘，又到不同熱門景點打卡；剪了一頭短髮的杏兒，跟老公望落愈來愈似樣，被網民讚有夫妻相。

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而李乘德都在自己的社交網上載多張「老公的視角」，跟大家分享3招寵妻秘笈，還叫男人要常常記住，「Take her on vacation，Take her to eat lots，Take her shopping，Guys always remember the saying - a happy wife means a happy life.It’s good for laughs, love, oh, and peace and quiet .（帶她去度假，帶她吃很多東西，帶她逛街，男人永遠記住這句話-幸福的妻子意味著幸福的生活。」

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相中見杏兒開心shopping，笑得相當開心，美食當前更笑到見牙唔見眼，網民大讚李乘德是100分好老公，杏兒揀對了丈夫，有網友更大讚杏兒愈來愈靚，因為「嫁給一個愛你的他」。

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責任編輯︰王明芳