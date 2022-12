【夫妻相處】胡杏兒43歲生日旅行放閃　李乘德分享3招寵妻秘笈：男人要永遠記住

▲ 男人要好好學習!

藝人胡杏兒為老公李乘德誕下3個可愛仔仔,一家五口幸福快樂,而近年在內地發展為主的杏兒,近來都放低工作返港享受家庭樂,帶仔仔去睇恐龍展及去主題樂園玩耍,而日前她43歲生日,更暫時撇甩3個仔仔,兩夫妻一齊到日本大阪旅行,享受二人世界。

杏兒於社交平台上載多張夫妻合照,留言表示:「多謝老公的birthday trip!」二人的行程相當豐富,大歎當地美食之餘,又到不同熱門景點打卡;剪了一頭短髮的杏兒,跟老公望落愈來愈似樣,被網民讚有夫妻相。

而李乘德都在自己的社交網上載多張「老公的視角」,跟大家分享3招寵妻秘笈,還叫男人要常常記住,「Take her on vacation,Take her to eat lots,Take her shopping,Guys always remember the saying - a happy wife means a happy life.It’s good for laughs, love, oh, and peace and quiet .(帶她去度假,帶她吃很多東西,帶她逛街,男人永遠記住這句話-幸福的妻子意味著幸福的生活。」

相中見杏兒開心shopping,笑得相當開心,美食當前更笑到見牙唔見眼,網民大讚李乘德是100分好老公,杏兒揀對了丈夫,有網友更大讚杏兒愈來愈靚,因為「嫁給一個愛你的他」。

