【一代球王】傳82歲比利患腸癌接受寧養　女兒交代近況：我們不會在醫院說再見

▲ 比利日前傳出病重消息。（法新社）

現年82歲的巴西球王比利（Pele）患有腸癌，日前傳出已對化療無任何反應，並被送入寧養病房。比利的女兒昨天（5日）公開回應傳聞，否認父親已接受臨終寧養，又指他只是因新冠病毒引發呼吸道感染症狀而入院，相信康復後就會回家。

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綜合外國媒體報道，比利長女Kely ArantesNascimento接受巴西媒體訪問表示，承認父親生病，並表示父親在3星期前確診新冠肺炎，雖已接種疫苗，但化療令他身體虛弱，因此也出現肺炎併發症症狀，因此需留院接受治療。惟Kely相信，當父親病情有所好轉，就會出院回家，並堅稱：

我們不會在醫院說再見。

而比利的次女Flavia Arantes Nascimento，針對外傳比利已接受寧養的新聞報道，亦駁斥指並非事實。Flavia表示，父親沒有入住寧養病房，也指他沒有生命危險。對於持續收到慰問，Flavia指家人都「感到厭煩」。她又指，父親的癌症治療正取得成效：

雖然這一天（病重）總是會來臨，但不是今天。

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責任編輯：羅嘉欣