【輕‧功】蔣祖曼入行廿年升呢TVB劇女一　21歲當繼母拒當直升機家長

TVB倫理劇《輕‧功》昨晚（12月5日）首播，劇情講黎耀祥所演的退休龍虎武師「洪十一」與子女再度同住，而蔣祖曼所演的女兒洪翊嵐被指為控制狂，常鬧爆阿爸。入行21年的蔣祖曼除升呢為TVB劇女一外，劇集未播已率先入圍角逐萬千星輝視后。

昨晚劇情講述繆妙( 龔慈恩飾 )患病要長期住院，跟老公十一( 黎耀祥飾 )偷偷出院，十一更帶老婆去片場，重嘗拍劇吊威也的感覺，女兒洪翊嵐發現後，回家鬧爆十一。

最新影片：王詠珩專訪

向視帝黎耀祥偷師

蔣祖曼早前受訪時表示角色對家人的態度，可說有其影子。

另外，她表示感榮幸可以跟視帝黎耀祥合作，說：「我經常趁他拍攝時睇mon偷師，好多場戲都睇到我們眼濕濕，真的演得好好。」

【逆天奇案】蔣祖曼把繼子視如己出 兩孩之母放手讓孩子自由發展

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

獨立電影女皇

蔣祖曼早於15歲在港台劇《Y2K+01》演「阿魚」一角，而有「獨立電影女皇」之稱的蔣祖曼，之後參演過近20部獨立電影，代表作有《蝴蝶》、《圍城》和《酒徒》等。

此外，蔣祖曼也演過不少電影以及港視劇集《警界線》和《大眾情性》等。

及至，2017年，蔣祖曼開始拍攝TVB劇集，她在《鐵探》、《使徒行者2》及《逆天奇案》的演出大獲好評，特別於《鐵探》中她一改正氣形象，首次飾演黑幫阿嫂，其粉紅色髮型打扮令人眼前一亮。

今年1月，她與TVB簽下經理人合約，正式成為親生女，加盟TVB後劇接劇，除了在《輕·功》飾演黎耀祥女兒，亦有份演出《法言人》和《羅密歐與祝英台》。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

視繼子如己出

事業上漸有起色，至於感情方面，蔣祖曼亦擁有一個幸福四口之家。

她與任職電影幕後的陳卓麒於2014年結婚，翌年誕下女兒可可。

至於丈夫陳卓麒和前妻育有一子阿Day，可惜Day未滿1歲時，前妻因病離世。

▲ 蔣祖曼跟丈夫育有一女。

蔣祖曼於21歲與陳卓麒相戀時，已經當起繼母的責任，要邊工作邊照顧Day。

她曾表示跟早習慣沒二人世界，亦視Day如親兒一樣，Day快將15歲，而蔣祖曼曾訪談表示跟繼子似朋友多點，會互相窒對方。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【輕．功】蔣祖曼向視帝偷師 朱敏瀚與黎耀祥再續父子緣感開心

不做怪獸家長

蔣祖曼同丈夫同為行內人，夫婦二人都要互相配合工作時間，以最不影響照顧小朋友為前題，若真的沒時間就會找家人照顧。

她曾表示，自己對於孩子的態度十分放開，認為小朋友都應該有自己的空間，某時候不在小朋友身旁反而令他們更獨立。

另外，認為小朋友童年最緊要開心，現階段則是找到自己的興趣及理想，尤其大仔就讀中學，蔣祖曼早已跟他說：「大個仔了，很多事情都要自己決定。希望孩子自己思考對哪一方面有興趣，怎樣玩也不緊要，喜歡籃球、攀石便去試，總之鼓勵孩子找到自己的興趣。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R