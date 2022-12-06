【交通管制】工展會周五舉行　銅鑼灣天后即日起實施多項交通安排

▲ 工展會。（冼偉倫攝）

運輸署今日（6日）提醒市民，為配合於12月9日至明年元旦日在維多利亞公園舉行的第56屆工展會，銅鑼灣及天后一帶將實施特別交通及運輸安排。



有關安排主要包括：



東角道、景隆街以東的駱克道及百德新街以西的記利佐治街將於平日下午4時至午夜12時，以及星期六、日及公眾假期中午12時至午夜12時實施行人專用區。

因應現場人群及交通的情況，介乎京士頓街與高士威道之間的一段告士打道、糖街、記利佐治街、百德新街、京士頓街、加寧街、興發街、電氣道及琉璃街可能會臨時封閉。

此外，天后站公共運輸交匯處、位於百德新街及糖街的公共小巴站及位於百德新街及琉璃街之的士站亦可能會暫停使用；位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將會暫停使用、臨時遷移或設置。

至於興發街公眾停車場（傷健人士停車位除外）將由即日至8日每日上午8時至晚上8時59分、明年元旦日上午8時至晚上11時59分及明年1月2日上午8時至晚上8時59分期間暫停開放予公眾使用；由12月9日至31日每日上午8時至晚上7時59分，興發街公眾停車場第1604AB至1629AB號停車位將暫停開放予公眾使用。

運輸署預計銅鑼灣及天后一帶的交通在活動舉行期間將會繁忙，市民應盡量使用公共交通工具及避免駕駛車輛前往受影響的地區，並及早計劃行程以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需留意特別公共運輸安排。

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。駕駛人士及市民請留意電台及電視台廣播的最新交通情況。有關的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁或「香港出行易」流動應用程式。

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責任編輯：陳麗娜