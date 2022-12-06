【馬雲行蹤】疑隱居東京箱根半年嘆溫泉食海膽　馬雲一家逾2萬呎豪宅曝光

▲ 馬雲一家被外媒踢爆隱居東京箱根半年，現入住一間逾2萬呎豪宅。

阿里巴巴的創辦人馬雲自2020年10月以來，鮮有再公開露面，據英國《金融時報》電子版於11月30日爆料，指馬雲與家人已移居日本東京及近郊6個月，並會定期前往美國和以色列。而日本八卦周刊《FRIDAY》也收到情報，指馬雲現居於溫泉勝地箱根一所別墅中，並深入該區了解其近況。

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而日本八卦周刊《FRIDAY》早於10月下旬，收到情報指馬雲現居於東京近郊兼溫泉勝地箱根一所別墅中，記者潛入了該區以證實謠言。據報馬雲最愛食壽司，於是記者先到區內據聞是他最愛的壽司店。負責人透露，馬雲自2019年起不時到訪該店，自疫情起就託管理人叫外賣，最近該店也曾送外賣去他的家，形容是一間壯觀的別墅。

馬雲在東京期間一直保持低調，隨行有私人廚師和保安，他主要出入數個私人俱樂部，其中一家位於東京銀座。據一名俱樂部會員表示，這家俱樂部吸引很多在東京定居或長期居住的中國富豪低調到訪；而另一家馬雲常到的私人俱樂部，則位於丸之內金融區。

有日本現代藝術界人士表示，馬雲成為了一名狂熱藝術品收藏家；其身邊友人則指出，自從他被迫退下來之後，便開始畫水彩畫來打發時間。

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最愛食拖羅海膽壽司

而日本八卦周刊《FRIDAY》早於10月下旬，收到情報指馬雲現居於東京近郊兼溫泉勝地箱根一所別墅中，記者潛入了該區以證實謠言。據報馬雲最愛食壽司，於是記者先到區內據聞是他最愛的壽司店。負責人透露，馬雲自2019年起不時到訪該店，自疫情起就託管理人叫外賣，最近該店也曾送外賣去他的家，形容是一間壯觀的別墅。

他喜歡食拖羅和海膽，有時會叫每款10件！

▲ 馬雲曾經好高調唱歌表演，風頭勁過大明星。（法新社）

據箱根一位地產經紀指出，馬雲的別墅是由SoftBank軟銀集團的創辦人孫正義轉讓給他，記者根據線報找到區內一家別墅的登記紀錄，是一所包含地下室，面積超過2萬1千呎的超級豪宅，至2016年仍屬孫正義的公司，其後所有權移交英屬處女群島一家公司。

有鄰近別墅的管理人表示，曾聽説該豪宅的住戶是前阿里巴巴社長，而馬雲一名助手曾經上門與他打招呼。當記者到訪別墅時，大宅管理人對於別墅的主人是誰表示「無可奉告」。

雖然SoftBank軟銀集團未有回應《FRIDAY》的查詢，但不少行內人及日本網民都認為傳聞可信。SoftBank軟銀集團的創辦人孫正義被形容為馬雲成功背後的男人，1999年，馬雲四處尋找投資者，他找上了孫正義，只花6分鐘講述他的構想，便得到孫正義答應向馬雲剛成立的阿里巴巴投資2000萬美元，讓孫正義往後獲得無數倍的回報。

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責任編輯︰王明芳