【癌症殺手】40歲女子長期背痛肚脹　醫生揭胰臟癌3大症狀及高危因素

▲ 40歲女子長期背痛肚脹，醫生揭胰臟癌3大症狀及高危因素。

腰痠背痛是都市人常見毛病，但有醫生卻指長期背痛，有機會是胰臟癌先兆。一名40歲家庭主婦，平日不但作息定時，又不煙不酒，但近半年來卻常受背痛、肚脹問題困擾。隨著狀況不斷加劇，她於是到醫院求醫，竟揭發自己原來罹患「胰臟癌」且已擴散至肝臟。有醫生提醒，早期胰臟癌7成無症狀，但若長期出現腹痛、腹脹、背痛便要當心，需儘快求醫檢查。

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綜合台灣媒體報道，禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，該名40歲女病人的家人有「強烈」的乳癌家族史，共3位親人罹患乳癌，在這背景下，當事人平日對健康亦非常著重，作息定時，又不煙不酒。不過，儘管如此，她近半年來卻經常覺得背痛、肚脹，惟食慾卻未見影響，體重亦沒有特別減輕。

因為肚脹問題，女病人曾接受照胃鏡和超聲波檢查，但結果卻沒有異常。林相宏補充指，女病人後來服用了腸胃藥，起初曾有改善，但後來藥越吃越沒有效，肚子也變得更脹；後來需要前往醫院抽血檢查，卻發現血糖上升，屬於糖尿病前期；隔幾個月再做超聲波，結果卻與之前大相徑庭。

林相宏指出，後期所做的超聲波顯示，病人的胰臟已經有一顆3cm大小的腫瘤，而且肝臟中有很多顆轉移的腫瘤，「看起來已經是胰臟癌擴散了」。他說，並非只有「胰臟癌」家族史者才有罹患胰臟癌的風險，和胰臟癌相關的基因有乳癌、卵巢癌、大腸癌，所以有這些癌症家族史者，建議要做「基因篩檢」，釐清癌症機率。

早期胰臟癌7成無症狀

儘管早期胰臟癌有7成是無症狀，但林相宏表示仍有3成的症狀表現是腹痛、腹脹，1成則是背痛！林相宏補充，尤其是罹患胰臟尾部腫瘤的病患，「幾乎都會提到背痛」。

林相宏也強調，「血糖上升」可能是胰臟癌早期的唯一症狀，尤其是年紀越大得到糖尿病風險越高，當血糖上升伴隨體重下降，務必要多注意，尤其「家族沒有糖尿病，只有你血糖上升」一定要記得檢查胰臟，才有機會診斷出早期胰臟腫瘤。

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責任編輯：羅嘉欣