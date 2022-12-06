【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相

▲ 有網民表示老公因港鐵故障回家，被他捉姦在床，求問網民卻被揭真相。

港鐵昨日早上將軍澳站出現機件故障，列車服務延誤4小時，不少打工仔大受影響。一名網民港媽指出原本返工的老公就折返回家，撞正她跟同屋苑人夫密會，她求問網民意見，指出不想因離婚而搬走，網民發現不尋常，更揭發事件真相。

丈夫因港鐵事故回家

港鐵昨日（5日）一列往北角方向列車，早上預備駛入將軍澳站時出現機件故障，經搶修後，列車服務於中午約12時半逐步回復正常，延誤約4小時，當區交通大受影響，影響市民上班。昨日下午1時多，有名網民隨即在連登討論區以「俾老公捉到我出軌」為標題發帖，指出因港鐵事故促使夫妻關係破裂。該網民自我介紹，交代少少背景，自稱是港媽，跟老公結婚11年育有一仔一女，早幾年夫妻感情已經轉淡，她跟丈夫亦知道，直言「大家其實都知咩事」。

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該港媽表示為了一對仔女能在完整家庭成長，現時才維持夫妻名分仍在一起。住在日出康城的她在半年前結識了同屋苑的另一名人夫，開始出軌。

話說早半年我同屋苑另外一個人夫之前食自助餐識，我哋乾柴烈火好快就發生咗不倫戀。

港媽被捉姦在床

昨日上午9時，港媽指自己送仔女返學之後，叫了人夫到家幽會，老公因為港鐵訊號故障回家，捉姦在床。她形容老公好似早就知道此事，發現後很冷靜地出露台食煙，之後就落樓下食早餐，再回家問︰

想唔想搞離婚，定係要為咗對仔女繼續喺埋一齊……

兩夫妻「攤開晒啲嘢嚟講」，港媽自己未有定論，更說今次是真人真事，希望網民給意見她應該如何做。可是，她提及不想離婚的原因令到網民不相信她的故事。

如果真係離婚嘅話我真係唔想搬出康城，呢度配套好交通又方便。

不想離婚原因荒誕被揭講大話

的確，位於將軍澳的日出康城多個私人屋苑有不少家庭、新婚夫婦入住，而該自稱港媽的網民竟然表示日出康城配套好及交通方便，此原因令網民們嘖嘖稱奇，她更解釋「住過就知」。連登網民隨即「踢爆」樓主亂作潮文，網民指該屋苑只有一間超市、港鐵班次疏，其他交通不方便，明顯樓主是說謊。「十個屋苑幾十座樓得一間超市」、「康城日日10分鐘先一班車依家仲壞埋車，仲話交通方便？」、「揸車出去將軍澳隧道有成日塞、地鐵出口又細」等。

除此之外，有連登網民憑樓主的名字，發現早有前科常作文發帖，有網民曲線讚樓主創意無限，亦有網民配合樓主提供意見，網民的意見點擊下圖查看︰

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責任編輯︰王明芳