【保釋被拒】支聯會顛覆案李卓人申保釋　高院法官拒絕申請

▲ 支聯會顛覆案李卓人申保釋，高院法官下午頒布判決。（梁偉榮攝）

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》 ，3人均否認控罪，案件已交付高等法院處理，並將由國安法3名指定法官審理。何早前向高院申請保釋獲批，李今（6日）亦向高院申請保釋，法官聽取陳詞後，今午拒絕申請。

申請人李卓人，法官陳慶偉今早甫開庭時表示，本案已安排由3名國安法指定法官審理，質疑單一法官能否處理保釋申請。申請人表示法官可續處理，控方亦不反對，法官最終續處理申請。

代表律師陳詞時指，申請人的妻女已不在香港，已將出售物業的部分款項給予妻子，現時只有年邁母親留港，若申請人潛逃便不能與母親見面，故其潛逃風險不大。代表律師又指，申請人若獲准保釋，承諾不會作出危害國家安全行為，願意交出現金連人事擔保共90萬元作保釋。

法官陳慶偉聽取陳詞後，押後至今午宣布判決。法官指，本案案情嚴重，支聯會以「結束一黨專政」作口號，控罪一但罪成，可被判處長時間監禁。法官續指，《港區國安法》 實施後，申請人仍犯案，而發生本案前，申請人出售物業，認為有潛逃風險，基於沒有充足理由相信申請人不會繼續作出危害國家安全的作為，拒絕其保釋申請。

本案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（70歲）和大律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

何俊仁早前向高院申請保釋獲批，保釋條件包括現金擔保70萬元及人事擔保40萬元等。

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記者：林育慧