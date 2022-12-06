【申請保釋】支聯會顛覆案李卓人申保釋　高院法官下午頒布判決

▲ 支聯會顛覆案李卓人申保釋，高院法官下午頒布判決。（梁偉榮攝）

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》 ，3人均否認控罪，案件已交付高等法院處理，並將由國安法3名指定法官審理。何早前向高院申請保釋獲批，李今（6日）亦向高院申請保釋，法官聽取陳詞後，押後至下午3時頒布判決。

申請人李卓人，民主黨主席劉慧卿、支聯會前副主席何俊仁及蔡耀昌均到庭旁聽。法官聽取陳詞後，押後至下午3時頒布書面判決。

本案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（70歲）和大律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

何俊仁早前向高院申請保釋獲批，保釋條件包括現金擔保70萬元及人事擔保40萬元等。

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記者：林育慧