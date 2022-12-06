【天氣轉好】明天「大雪」氣溫回升　一連5日天晴乾燥

▲ 受較為乾燥的大陸氣流影響，本週中期至下週初華南普遍晴朗。(陳國峰攝)

明天（7日）就是大雪。天文台今日（6日）表示，本港受東北季候風影響，今早市區氣溫約15度，新界低至1至2度，較昨天跌約3度，一個雲層覆蓋華南地區以至南海北部。展望明天早上仍清涼，隨後數天天晴，日夜溫差大。

截至上午12時10分，天文台錄得氣溫14.9度、將軍澳14.2度，觀塘14度、大老山8度、沙田13度、大帽山8.2度、大埔12.7、清水灣13.7度。

天文台預測本港地區下午及今晚下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲。吹和緩東北風。展望受較為乾燥的大陸氣流影響，本周中期至下周初轉天晴，早上清涼。另預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，該區早上清涼，雲量較多。

根據9天天氣預報，本周四至下周一大致天晴。日間乾燥，日間氣溫回升至20度。下周二起則短暫時間有陽光，早上清涼，氣溫再跌穿20度以下。

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責任編輯：余思嵐