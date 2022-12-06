【江澤民病逝】創知中學辦追悼會介紹江澤民生平　學生：懷感激心情緬懷其貢獻

▲ 何文田創知中學，校方今安排全體師生於禮堂參與悼念活動，並默哀3分鐘。（陳國峰攝）

前國家主席江澤民病逝，北京今日（6日）舉行追悼大會。傳統愛國學校、位於何文田的創知中學，校方今安排全體師生於禮堂參與悼念活動，並默哀3分鐘。有學生形容心情沉重，以感恩的心情懷緬江澤民。校長黃晶榕說，期望學生學習江澤民的精神，從中亦增加身份認同感。

教育局早前要求所有提供本地課程的中小學及幼稚園，均須於追悼大會當日下半旗誌哀，並按本身的情況安排師生於當天10時正起默哀3分鐘。其中創知中學今早約9時半安排全體學生及教職員到禮堂參加悼念活動，有老師介紹江澤民的生平及貢獻，並講解默哀意的意義與要求。學校亦舉行升旗禮及下半旗儀式。

校方於早上9時55分起直播「全國追悼大會」，師生按大會宣布同步默哀3分鐘，並觀看國家主席習近平致悼詞。

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中五學生陳同學直言本身對江澤民認識不多，但曾於父母口中了解他的事跡，亦曾在媒體中看過不少報道。對其離世，陳同學形容心情沉重，亦想緬懷他的貢獻、學習他的精神。他又說，在默哀過程中亦有反思自己及生命。

中五梁同學說，學校平時都教授不同國情知識，從中認識到江澤民的事跡，認為他對國家人民貢獻很大，指自己聽到其逝世很錯愕：「對我嚟講，佢（江澤民）係童年一部分，覺得好可惜。」校方舉辦的悼念活動歷時近1個半小時，她稱雖然「企到有啲攰」，但認為活動很有意義、很值得：「懷住感激感恩嘅心情去默哀。」

校長黃晶榕說，江澤民是國家重要領導人，曾作出巨大貢獻，今次的悼念活動是愛國教育的機會，期望學生學習江澤民勇於承擔、艱苦奮鬥及為國為民的精神，從中提升國民身份認同：「希望學生由認識國家領導人，認同自己係中華民族、國家一份子，到希望為社會及國家作貢獻。」

他指，校方在江澤民逝世後，透過剪報展覽、電視節目等讓學生更認識其生平事跡，今日亦特意調動上課時間表舉行悼念活動，並取消課後與歌舞相關的課外活動。

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記者：黃悅晴