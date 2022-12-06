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【超市大搜查】10款保暖內衣大比拼 嚴選5款A級防寒舒適

食用安全 16:04 2022/12/06

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

10款保暖內衣大比拼，嚴選5款A級防寒舒適。

本港氣溫近日顯著下降，許多人都會穿保暖內衣禦寒。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測10款保暖內衣，比較其保暖效果、舒適度和設計，選出最強保暖內衣，並分享3個選購保暖內衣的要點。

最新影片：

3大選購要點

《LDK the Beauty》指出，選購保暖內衣時應留意一下3點：

保暖效果：

推薦吸濕發熱纖維材質的保暖內衣，可避免身體出汗後感到寒冷，即使室內外有溫差，身體也不易著涼。

舒適度：

舒適度取決於保暖內衣的材質。材料一般可分為「天然纖維」和「化學纖維」兩類。棉、絲、羊毛等天然材料的吸濕性高，其中羊毛的優點是特別吸濕，但較為「拮肉」，如在意質感，可選擇棉毛混紡材質。

另一方面，化學纖維的吸濕性不如天然纖維，但「丙烯酸酯纖維」具有高吸濕性和發熱性，穿著時乾爽溫暖，不會感到悶熱。

設計：

保暖內衣有圓領、U領、V領、蕾絲、高領等多種設計，選購時可留意顔色、領口大小、袖子長度，考慮會否影響外衣穿搭。另外，如穿著緊身的上衣，要留意內衣的面料厚度。

比較10款保暖內衣

《LDK the Beauty》搜羅了市面10款保暖內衣，當中包括UNIQLO、GU、TOPVALU等多個熱門品牌，針對以上3個選購要點進行測試，綜合各方面表現進行評分。結果如下：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

這次測試中，有5款保暖內衣獲評A級，當中UNIQLO和TOPVALU的保暖內衣更被選為「Best Buy」。《LDK the Beauty》指，兩款內衣保暖性能強，親膚舒適，且價格合理，性價比相當高。

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責任編輯：羅嘉欣

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