【聖誕活動】天際100推全新打卡位及聖誕大餐 除夕夜特設DJ陪誇年倒數

▲ 天際100推聖誕餐。

臨近聖誕節，區內的大街小巷以至大型商場已掛滿各式各樣的聖誕裝飾。天際100香港觀景台由12月2日起至2023年1月2日推出「聖誕歡聚在天際」活動，可以讓你登上393米高空，飽覽360度維港兩岸的景緻。訪客也可到Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong，一邊欣賞冬日的維港美景，一邊品嘗期間限定的聖誕晚餐。此外，天際100的2樓會有新設拍照專區，可以打卡留念；而天際100今年亦特別為海外及回歸的旅客提供多款套票優惠和藝術文化工作坊。

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天際100的2樓的拍照專區設有全新的打咭佈景，立體的白雲配以黃昏晚霞的天空佈景，讓訪客享受猶被雲層包圍的感覺。現場由專業攝影師為訪客於佈景板前拍攝難忘時光，訪客再到紀念品專區或網上預覽，便可選購心儀相片。另一邊拍照區，精心佈置了聖誕節主題以及聖誕老人將會不時現身與訪客打咭留影，可拍下美好的聖誕回憶。

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 於12月1日至2023年1月1日推出期間限定「Café 100聖誕二人下午茶」及「聖誕晚餐」。「Café 100聖誕二人下午茶」，鹹點提供多款配搭，還有數款精緻甜品，每款均配有精美的聖誕裝飾，例如聖誕花、雪花及星星等朱古力脆片作點綴，外形可愛別緻，適合打咭拍照。「聖誕晚餐」將於平安夜及聖誕節當天推出4道菜，也包含甜品作總結。另外，Café 100 晚餐設有素食菜單供茹素者享用。

另外，天際100為海外旅客提供多款門票優惠。分別有「海外旅客生日套票」及「4人同行樂聚美酒套票」，優惠期由12月1日起至2023年2月28日。

▲ 天際100推聖誕餐。

▲ 天際100推聖誕餐。

▲ 天際100推全新打卡位。

▲ 天際100夜景。

天際100於今年的跨年倒數派對 (2022年12月31日) 將特別邀請唱片騎師DJ到場打碟，炒熱氣氛並與大家一起倒數，共同迎接新年。現場有觀景台可180度欣賞維港夜景，同時有美酒佳餚享用，還設有派對主題的3D立體佈置供訪客拍照打卡。

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責任編輯︰王明芳