【兒童節目ICON】譚玉瑛被TVB前高層余詠珊嫌老　阿譚大方稱：製作人有佢嘅理念

▲ 譚玉瑛（阿譚）提起2014年不被續約一事。

現年60歲的譚玉瑛，人稱「譚玉瑛姐姐」，是不少人心目中的兒童節目Icon，她由1982年起主持《430穿梭機》，至2014年任《放學ICU》的校長。在2014年，有傳阿譚因高薪而不獲續約而鬧出風波。

阿譚日前接受香港演藝人協會訪問，提到當年離開TVB兒童節目原因。

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被高層嫌老

阿譚回憶指，當年尚在擔任兒童節目主持時，曾被公司指可把她調出去參演話劇，可是阿譚卻拒絕，皆因自己很喜歡任兒童節目主持。

她自言自己較「短視」，覺得當時很滿足、很開心，指自己對小朋友、長者的寬容度較大，與他們說話時也會配合他們的特質。

當提到2014年不被續約一事，憶述稱：「當時個主理人Sandy（余詠珊），有日叫我入去佢間房，佢其實都幾清晰，話我知佢想請一個當年好似我咁後生嘅人，嚟做兒童節目。我亦都好明白，製作人有佢嘅理念，而我又唔再年青，人哋又唔知點樣去整你走。」

阿譚續說：「每隔4年左右 ，身邊所有嘅主持就會轉一轉，但係次次轉都唔係化表我唔使轉，其實我都有諗呢件事，當佢同我講，我又覺得合情合理，如果佢想請一個後生，咁我又唔再後生，我就應該消失，咁都啱嘅。」

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本打算靜悄悄離開

她表示自己當時感到捨得 ，「我記得我當時採取嘅態度係我好靜悄悄，無講俾身邊任何一個人知。」她又靜悄悄地清空儲物櫃，並在第二個星期不上班，然後就可令大家知道。

後來，阿譚離巢的消息終於被其他人知道，她憶述：「當時係我第一次知道原來記者同你講電話時係會錄音，跟住Sandy就搵得我好嚴重，可能佢以為我走去同記者講，總之就唔係好開心咁，因為佢嘅上司就去話佢做咩搞到呢件事咁。」

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拒絕另一電視台招手

當時阿譚未有再主持兒童節目，有另一電視台邀請她幫忙開拓一個新節目。

可是她卻一口拒絕：「可能係我懶，我覺得自己無做兒童節目嘅時候，覺得自己由10幾歲到依家做咗幾十年，都好多人無我咁勤力呢，我唔做嘢都唔係寄生蟲掛？我嗰時自己係咁諗。」

阿譚相當欣然接受主持煮食節目，自稱因為飲飲食食是她的嗜好。

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