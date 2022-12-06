【教我】顧定軒新歌重塑《尼斯》+《XY》情景　Zeno淘出人生展現最真實一面

▲ 顧定軒（Zeno）推出今年最後一首歌《教我》。

顧定軒（Zeno）最新推出新歌《教我》，同時亦為Zeno於今年最後的一首歌。

Zeno為《教我》拍攝MV，並分享最喜歡的歌詞。

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展現最真實一面

Zeno淘出自己人生，並一直努力去完成《教我》。

《教我》今次用了最直接簡單的歌聲去演繹，Zeno最想表達出對身邊的人和對自己就這麼不顧一切的愛，展現其最真實的一面。

他認為：「今次MV內放了很多生活點滴和回憶，概念來自因為很想多謝身邊支持及陪伴着自己的人和重要事情。」他很喜歡看回舊照片，有時生活節奏走得太快，人需要停下來唞一唞才可以感受回自己。

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重塑音樂路

MV拍攝當日導演重塑今年Zeno之前《尼斯》、《XY》曲目的情景，希望留下一點點線索讓大家感受2022年Zeno自資做音樂事業上的心路旅程。

在《教我》中，Zeno最喜歡的歌詞是「凡人天生愛人，為何自愛又似是畢生功課。如何至滿分，獨自一個人，我也不抖震。」

他說：「係今次《教我》呢首歌我好想直白唱畀大家聽嘅歌詞，其實自己或者好多人對自己都好高要求，慢慢地有時會對自己失去左信心，覺得自己唔夠好，所以我想用呢首歌鼓勵返大家同時都寄語自己。」

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